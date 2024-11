Wichtige S-Bahnstrecken am Wochenende gesperrt

Wer an diesem Wochenende mit der S-Bahn unterwegs ist, muss sich auf Einschränkungen gefasst machen. Betroffen sind die Linien S1, S2 und S5. Los geht es in der Nacht zu Samstag.

Von Samstag (1 Uhr) bis Sonntag (Betriebsschluss) werden die Bahnlinien S2 und S5 von Altona in Richtung Hauptbahnhof durch den Citytunnel über den Jungfernstieg umgeleitet. Wer also die Bahnstationen Dammtor, Sternschanze oder Holstenstraße erreichen möchte, kann diese nur vom Hauptbahnhof in Richtung Altona erreichen. Alternativ könne man auch auf die Buslinien 20 und 25, sowie auf die U3 ausweichen, heißt es von der S-Bahn. Grund: Gleisbauarbeiten.

Bahnlinie S1, S2 und S5 beeinträchtigt

Und es gibt eine weitere Einschränkung: Die Bahnlinie S1 wird zwischen Ottensen und Altona zeitgleich komplett durch Busse ersetzt. Auch hier sind Gleisbauarbeiten der Grund dafür.