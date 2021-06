Wichtige Botschaft: Nach Lockerungen: So ist die Corona-Lage in Hamburgs Kliniken

Alles locker in Hamburg! Die Corona-Krise ist zwar noch nicht ausgestanden, aber unsere Stadt ist auf dem besten Weg, sich aus der Virus-Umklammerung zu befreien. Warum? Weil die Zahl der Covid-19-Erkrankungen in Hamburg deutlich zurückgeht – trotz Lockerungen.

Seit zwei Wochen gab es in Hamburg keinen einzigen Tag, an dem die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen über 26 lag. Oftmals wurden sogar nur Fälle im einstelligen Bereich gemeldet, so wie jetzt. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde sind am Donnerstag lediglich sechs neue Corona-Fälle registriert worden, nur drei mehr als am Vortag.

Corona: Hamburg schaut nicht auf Neuinfektionen

Insgesamt rechnet die Behörde aktuell mit 350 Infizierten in unserer Stadt, dazu mit 4400 Personen, die eine Corona-Erkrankung bereits überstanden haben. Gute Werte, für die Einschätzung des Senats jedoch zweitrangig.

Immer wieder haben Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) in der jüngeren Vergangenheit betont, dass für sie die Situation in den Kliniken entscheidend sei.

Hamburg: Corona-Lage in Kliniken so gut wie lange nicht

Und die ist so gut wie lange nicht! Erstmals seit dem 25. März befinden sich weniger als 100 Patienten aus Hamburg wegen Corona im Krankenhaus. Der Unterschied: Damals stiegen die Corona-Zahlen noch rasant an – jetzt sinken sie stetig. Laut Behörde befanden sich am Donnerstag noch 89 Hamburger mit einer Covid-19-Erkrankung in einer Klinik, davon 36 auf einer Intensivstation.

Bedeutet das jetzt, dass Hamburg zeitnah weitere Lockerungen beschließt? Nein. „Es gibt keine festgelegte Belegungszahl in den Hamburger Plankrankenhäusern, ab der die Lockerungen zurückgenommen werden müssten“, so eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde.

Hamburg: Corona-Lockerungen ohne Auswirkungen

Die derzeitigen Neuinfektions- und Krankenhauszahlen seien aber erfreulicherweise seit einigen Tagen stabil niedrig beziehungsweise abnehmend. „Ob sich dieser Trend fortsetzt, muss weiterhin aufmerksam beobachtet werden“, sagt sie.

Denkbar wäre es allemal, schließlich scheinen sich bisherige Lockerungen in Hamburg nicht auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt zu haben. Zur Erinnerung: In unserer Stadt wurden am 20. April zahlreiche Geschäfte wieder geöffnet. Das ist inzwischen drei Wochen her – und entspricht damit in etwa der Zeit, nach der Corona-Infizierte bei einem schweren Krankheitsverlauf in einer Klinik landen würden – das geschieht aktuell jedoch glücklicherweise nicht.