Wetterdienst warnt: Zum Wochenstart wird es in Hamburg stürmisch

Zum Wochenbeginn wird es in Hamburg stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnmeldung veröffentlicht.

Danach treten am Montag Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (Windstärke sieben nach Beaufort-Skala) und 70 km/h (Windstärke acht) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse mit Sturmböen um 80 km/h (Windstärke 9) gerechnet werden.

„Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, heißt es in der am Sonntagabend veröffentlichten Warnmeldung.

Die amtliche Warnung gilt am Montag zwischen sieben und 18 Uhr. (mp)