Amtliche Wetterwarnung für Hamburg: Sonntag könnten Äste herumfliegen

Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstag eine amtliche Warnung vor Sturmböen bis Windstärke 10 im Raum Hamburg herausgegeben, gültig am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Die Warnung vor „markantem Wetter“ ist die zweite von vier Warnstufen. Demnach werden am Sonntag in Hamburg Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 Stundenkilometern (Windstärke 8) und 80 Stundenkilometern (Windstärke 9) aus südwestlicher Richtung erwartet. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss sogar mit schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern (Windstärke 10) gerechnet werden.

Der Wetterdienst rät zu besonderer Vorsicht: Solche Windgeschwindigkeiten können Äste und Gegenstände herabstürzen lassen.