Wetterdienst gibt Auskunft: Schnee an Weihnachten in Hamburg? So stehen die Chancen

Das Weihnachtsfest ist zwar nur noch wenige Tage entfernt, ein winterliches Wetter mit Frost und Schnee aber bis jetzt noch nicht in Sicht. Werden wir also (wieder einmal) auf weiße Weihnachten in Hamburg verzichten müssen?

Jedes Jahr im Dezember rückt sie wieder in den Fokus: Die Sehnsucht nach einer verschneiten Winterlandschaft in Hamburg. Ob der Wunsch 2020 in Erfüllung gehen wird, hat MOPO den Deutschen Wetterdienst (DWD) gefragt.

Wetter in Hamburg: Weihnachten ohne Schnee und Frost?

Die Prognose für das Weihnachtsfest fällt im Hinblick auf Schnee und Frost ernüchternd aus: Erwartet werden an Heiligabend Temperaturen um sieben Grad, wie der DWD mitteilte. Eine weiße Weihnacht in Hamburg ist damit so gut wie ausgeschlossen.

Milde Temperaturen und ein wechselhafter Wettercharakter werden laut DWD stattdessen die Festtage in der Hansestadt bestimmen. Das bedeutet, dass Hamburg an Weihnachten wohl auch Niederschlag in Form von Regen nicht erspart bleiben wird.

Weiße Weihnacht in Hamburg: Zuletzt im Jahr 2010



Die an den drei Festtagen erforderliche Schneedecke von mindestens einem Zentimeter, damit Experten von einer weißen Weihnacht sprechen, lag in Hamburg zuletzt 2010.

Eine Chance auf ein frostiges und verschneites Weihnachten besteht nur in den Höhenlagen des südlichen Niedersachsens, teilt der DWD mit. (ru)