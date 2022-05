Wetter zu schlecht! A7-Vollsperrung wird verschoben

Die für Samstagnacht geplante Vollsperrung der A7 muss wegen schlechter Wetteraussichten verschoben werden. Das teilte die Autobahn GmbH am Freitag mit. Im Zusammenhang mit den beiden geplanten Vollsperrungen und den Baumaßnahmen müssen sich Autofahrer auf erhebliche Behinderungen gefasst machen.

Nun wird die A7 zwischen der Anschlussstelle Volkspark und dem Autobahndreieck Nordwest erstmals in der Nacht von Sonntag (21 Uhr) zu Montag (5 Uhr) vollständig gesperrt.

Grund dafür ist die Verlegung eines neuen, offenporigen Asphalts südlich des Tunnels Stellingen auf der Fahrbahn in Richtung Süden. In der Nacht von Dienstag (21 Uhr) zu Mittwoch (5 Uhr) folgt dann eine zweite Vollsperrung zur Fertigstellung der Baumaßnahmen.

A7-Vollsperrung: Weichen Sie über diese Umleitungen aus

Aktuell sind auf der Fahrbahn in Richtung Nord/Flensburg nur zwei Fahrstreifen befahrbar. Das wird auch noch bis Dienstag um 21 Uhr so bleiben, während die Anschlussstelle Stellingen in Richtung Süden sogar noch bis Mittwoch gesperrt bleibt. Zudem wird am Sonntag ab der Anschlussstelle HH-Waltershof bis zum Stellingentunnel ein Fahrstreifen für die Asphalttransporte freigehalten und steht Autofahrern nicht zur Verfügung.

Für den überregionalen Verkehr empfiehlt die Autobahn GmbH die großräumige Umleitung ab dem Buchholzer Dreieck / Horster Dreieck Maschener Kreuz über die A1, bis zur Anschlussstelle Bargteheide auf die A21 und an der Anschlussstelle Wahlstedt auf die B205 und an der Anschlussstelle Neumünster-Süd (15) zurück auf die A7.

Autofahrer innerhalb der Stadt in Richtung Süden fahren über die Bedarfsumleitung U44 von der Anschlussstelle Eidelstedt über die Holsteiner Chaussee zur Kieler Straße und von dort zurück auf die A7 an der Anschlussstelle Stellingen oder über die Bedarfsumleitung U46 über den Binsbarg, Schnackenburgallee zur Auffahrt Richtung Süden an der Anschlussstelle Volkspark oder folgen weiter der Bedarfsumleitung U48 zur Anschlussstelle Bahrenfeld und fahren dort zurück auf die A7.

In Fahrtrichtung Flensburg mit dem Fahrziel Innenstadt folgen Sie an der Anschlussstelle Heimfeld der Bedarfsumleitung U7 über die B73 und B75 bis zu den Elbbrücken und dann Richtung Centrum oder fahren weiter über die B4 zum Autobahndreieck Nordwest zurück auf die A7 Richtung Norden.

Fahrern von der A 7 aus Norden kommend, mit dem Fahrziel Innenstadt, steht jedoch auch die Möglichkeit offen, ab Anschlussstelle Schnelsen-Nord über die Flughafenumgehung B432 und B433 und dann die Alsterkrugchaussee zu fahren oder über die B447 ab der Anschlussstelle Schnelsen über den Schleswiger Damm, Friedrich-Ebert-Straße, Kollaustraße, Lokstedter Steindamm in die Innenstadt zu gelangen.

Fahrer der A23 aus Heide oder Pinneberg kommend, mit dem Ziel Hannover oder Innenstadt, können ab der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder über die Gärtnerstraße, Altonaer Straße und Pinneberger Chaussee bis zur Anschlussstelle Volkspark Richtung Süden wieder auf A7 fahren oder weiter Richtung Innenstadt weiterfahren. Fahrer aus Richtung Süden kommend mit Fahrziel Innenstadt können ab dem Horster Dreieck / Maschener Kreuz über die A1 oder ab der Anschlussstelle Heimfeld auf die B73 / B75 über die Elbbrücken in Richtung Innenstadt fahren. Ebenso ist die Nutzung der A7 und des Elbtunnels möglich. (prei)