Wetter-Kapriolen in Hamburg: Hier wütete am Samstag ein Hagelschauer

Erst Regen, dann Sonne, dann doch wieder dicke graue Wolken und plötzlich Hagel – Hamburg machte seinem Wetter-Ruf am Samstag wieder alle Ehre. Die unterschiedlichsten Wetter-Phänomene standen am Samstag in der Hansestadt auf dem Programm. In Harburg waren manche Straßen zeitweise schneeweiß.

Ja, was denn nun? Im Laufe des Tages wechselte Hamburgs Wetter quasi pausenlos. Während man in einigen Straßenzügen vor Regen kaum noch 100 Meter weit sehen konnte, schien ein paar Meter weiter schon wieder die Sonne.

Starke Hagel-Schauer: Weiß-bedeckte Straßen in Hamburg

Anderswo legte sich am Samstagnachmittag derweil eine weiße Schicht auf die Straßen: In Hamburg-Rönneburg hagelte es gegen 15 Uhr so stark, dass der weiße Belag minutenlang auf den Straßen zurückblieb.

Laut eines Sprechers der Feuerwehr Hamburg hatte das jedoch keine gravierenden Auswirkungen auf das Einsatzgeschehen der Feuerwehr. „Es handelte sich um lokal sehr begrenzte Ereignisse“, so der Sprecher. „Es waren immer wieder nur einzelne Straßenzüge betroffen.“ (se)