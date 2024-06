Sonne satt und 25 Grad: Wie lange bleibt der Sommer noch in Hamburg?

Samstag, der 1. Juni – meteorologischer Sommeranfang. Wird es jetzt wirklich pünktlich zum Beginn der warmen Jahrezeit sommerlich in Hamburg und Schleswig-Holstein?

Am heutigen Samstag sieht es bei Sonne und 25 Grad durchaus danach aus. Doch in die nächsten Tagen geht das Wetter eher in Richtung April.

Der Sonntag startet bewölkt. Es kann sogar ein wenig Regen geben. Gegen Nachmittag können die Wolken mit ein bisschen Glück dann doch auflockern, an der Nordsee hingegen bleibt es grau. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad auf dem Festland und 15 bis 17 Grad auf den Inseln.

Und auch am Montag ist keine Besserung in Sicht. Es wird stark bewölkt und zum Teil regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 19 Grad. Gefühlt könne es allerdings ein paar Grad kälter werden, denn der Wind ist frisch.

Wetter-Trend in Hamburg setzt sich weiter fort

Der Dienstag soll ebenso wolkig starten wie die vorherigen Tage. Die Temperaturen bleiben ebenfalls ähnlich, bei einem Maximum von 17 bis 20 Grad.

Der sommerliche heutige Samstag bleibt also eine Ausnahme – zumindest vorerst, so der Deutsche Wetterdienst. Vielleicht sieht es zum kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni besser aus. (dwd/mp)