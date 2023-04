Wetter in Hamburg: Was uns Ostern erwartet

In den vergangenen Tagen zeigte sich das Wetter in der Hansestadt von seiner schönsten Seite. Doch hält dieser Wettertrend auch am Osterwochenende an? Die Aussichten für Hamburg in den kommenden Tagen.

Die gute Nachricht: Es scheint so, als stünde der Ostereiersuche im Sonnenschein in diesem Jahr nichts im Wege. Nach Angaben des Wetterexperten Frank Böttcher werden es die Hamburger am Sonntag und Montag überwiegend sonnig und trocken haben.

Zwar rechnet der Wetterexperte am Sonnabend mit etwas Nieselregen, im Verlauf des Wochenendes zieht sich dieser allerdings wieder zurück.

Wetter in Hamburg: So wird der Karfreitag

Der Karfreitag legt laut dem Wetterexperten Frank Böttcher mit bis zu 10 Stunden Sonne und 11 Grad den perfekten Startschuss für die Osterfeiertage hin.

Hamburg: So wird das Wetter am Wochenende

„Am Samstag besser die wasserfeste Ostereierfarbe benutzen“, rät Wetterexperte Frank Böttcher. In Hamburg bleibt es eher bedeckt mit Nieselregen. Die Temperaturen bleiben trotzdem beständig bei bis zu 10 Grad.

Auch Ostersonntag ist der Himmel vormittags zunächst bedeckt. Der Nachmittag wird allerdings deutlich freundlicher mit bis zu 14 Grad, heißt es vom Wetterexperten.

Das Wetter in Hamburg nächste Woche

Der Ostermontag gibt noch einmal alles für ein schönes Fest und hält bis zu 7 Stunden Sonne und 17 Grad für die Hamburger bereit.

Also: Raus vor die Tür. Wer in diesem Jahr zum Osterfeuer will, für den steht der Wind besonders gut. Laut dem Wetterexperten Frank Böttcher wird es überwiegend windstill. Wer sich einen guten Platz am Feuer sichert, muss den Rauchschwaden also nicht ständig ausweichen. (mp)