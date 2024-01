Wintereinbruch: Jetzt wird es extrem kalt in Hamburg

Bis zu minus neun Grad kalt wird es in Hamburg! Allerdings lässt sich auch die Sonne blicken – das sind die Aussichten für die kommende Woche.

In der Nacht zu Montag fallen die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt: Laut dem Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es bis zu minus sieben Grad kalt werden.

Wetter im Norden: Richtig kalt – aber die Sonne kommt raus

Und auch zu Beginn der kommenden Woche bleibt es bitterkalt: Am Montag wird es laut DWD minus ein Grad kühl bei einem freundlichen Wechsel von Sonne und Wolken – warm eingepackt lassen sich also auch schöne Stunden draußen verbringen. In Richtung Lübecker Bucht sind hingegen leichte Schneeschauer möglich.

In der Nacht zu Dienstag sinkt das Thermometer dann nochmal weiter nach unten auf bis zu minus neun Grad – brrr! Am Tag kommt dann aber wieder die Sonne raus. Es bleibt trocken bei minus ein Grad.

Im Verlauf der Woche wird es dann wieder etwas milder: Am Mittwoch erreichen die Temperaturen mit zwei Grad wieder Werte über dem Gefrierpunkt. (mp)