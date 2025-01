Wetter in Hamburg: Gibt’s doch nochmal Schnee?

Graue Wolken, Schauer, Sturmböen: Es wird ungemütlich im Norden! Zu Wochenbeginn bringt uns ein Orkantief mildere Temperaturen. Dann frischt auch der Wind auf. Ein Wetter-Experte verrät außerdem, ob es im Januar noch einmal schneien könnte.

Der Sonntag startete zwar grau und vielerorts regnerisch, über den Tag hinweg werden aber Auflockerungen erwartet. Die Temperaturen steigen auf maximal fünf Grad. In der Nacht ziehen wieder mehr Wolken auf, die in den Morgenstunden auch etwas Regen im Gepäck haben können. Bei maximal drei Grad wird es auch an der See ungemütlich: Starker, in Böen stürmischer Südwestwind ist vorhergesagt.

Stürmische Böen am Montag erwartet

Die neue Woche beginnt bedeckt und wechselhaft mit Schauern. Dabei wird es am Montag mit rund zehn Grad in Hamburg etwas milder als am Wochenende. Verantwortlich dafür ist das Orkantief „Ivo“, das einen neuen Schwall sehr milder Atlantikluft von den Britischen Inseln nach Deutschland bringt, sagte DWD-Meteorologe Marcus Beyer. „Ivo“ sorgt aber auch für stürmischeres Wetter im Norden: So werden am Montag nicht nur an der See, sondern zeitweise auch im Binnenland stürmische Böen erwartet. Auch in der Nacht bleibt es wechselhaft, bei Temperaturen zwischen vier und sechs Grad sind immer wieder Schauer möglich.

„Aber der Wochenmitte werden die Niederschläge weniger und der Hochdruckeinfluss verstärkt sich“, so Beyer. Dadurch gehen die Höchsttemperaturen etwas zurück: Zwischen sieben und zehn Grad werden am Dienstag im Norden erwartet. Zudem beginnt der Dienstag freundlicher als die Vortage und bleibt zunächst trocken. Erst später ziehen wieder dichtere Wolken auf. In der Nacht bleibt es wechselhaft mit Tiefstwerten um fünf Grad. An der See weht weiterhin ein frischer bis starker Südwind.

Ähnlich geht es auch am Mittwoch weiter: Wolken, zeitweise Regen und eher trübes Wetter bei sieben bis neun Grad werden erwartet. „Von echtem Winter, so richtig mit Schnee, ist bis auf Weiteres nichts in Sicht“, so Beyer. (mwi)