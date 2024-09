Wetter in Hamburg: Steht der Herbst schon vor der Tür?

Am Samstag endete der August und damit auch der Sommer – zumindest meteorologisch. Aber bedeutet das auch das Aus für das sommerliche Wetter in Hamburg?

Die gute Nachricht: Der Start in den September wird sonnig. Am Sonntag ziehen höchstens ein paar Schleierwolken über Hamburg hinweg. Es soll trocken bleiben bei einer maximalen Temperatur von 25 Grad. An Nord- und Ostsee nimmt der Wind im Laufe des Tages zu und sorgt so für eine leichte Abkühlung. Nachts muss man mit Temperaturen um die 12 Grad rechnen.

Das Wetter in der nächsten Woche: warm, aber wechselhaft

Der allgemeine Trend setzt sich laut Deutschem Wetterdienst auch in der kommenden Woche fort. Montag wird es in Hamburg 27 Grad warm. Allerdings verschwindet die Sonne gelegentlich hinter ein paar Wolken. In der Nacht kann es dann vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen, bei Temperaturen um die 15 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: „Hamburg ist Verspätungs-Hotspot“: Diese Bahnstrecken sind zum Kopfschütteln

Großartig abkühlen soll es dadurch aber nicht. Am Dienstag warten sogar noch einmal knapp 30 Grad. Damit steigt allerdings auch wieder das Risiko eines Sommer-Gewitters. (mp)