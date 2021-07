Wetter in Hamburg: Startet der Frühling im Mai endlich durch?

Foto:

Frühling, wo bleibst du? Es scheint zwar die Sonne, aber bisher musste sich Hamburg mit kühlen Temperaturen von zehn bis 15 Grad herumschlagen. Auch für den Mai sieht es eher schlecht aus.

„Temperaturen von 20 bis 25 Grad stehen für den Mai noch nicht in Aussicht“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Der längerfristige Trend mit Temperaturen um die 15 Grad bleibe laut aktuellen Prognosen erstmal bestehen. Niederschlag soll es auch im Mai kaum geben.

Wetter in Hamburg: Wenig Hoffnung auf Frühling



Auch für den Rest des Aprils ändere sich in Hamburg kaum was am Wetter: „Bis Ende des Monats haben wir zwar Sonnenschein, aber es bleibt weiterhin eher kühl“, erklärt Jung. Das liege am Tiefdruckgebiet in Skandinavien, welches uns kalte Luft bringt – das merke man vor allem nachts. Auch Alexandra Pietsch vom Deutschen Wetterdienst bestätigt: „Nachts kann es teilweise noch Frost geben. Mit minus drei Grad wird die Nacht von Sonntag auf Montag in Hamburg sehr kalt.“ Ansonsten bewegen sich die Nacht-Temperaturen bis nächsten Freitag um den Gefrierpunkt.

Das könnte Sie auch interessieren: Klimaaktivistin als Model in der Elbphilharmonie

Immerhin: Am kommenden Wochenende wird’s nachts ein bisschen milder mit vier bis fünf Grad. Die Höchsttemperaturen bis zum ersten Maiwochenende bleiben laut Pietsch aber bei 13 bis 14 Grad. (lmr)