Wetter in Hamburg: Die Zeit für Shorts und Badelatschen ist vorbei

Nachdem der Sonntag sich noch einmal von seiner ganz heißen Seite zeigt – Sonne satt bei wenig Wolken und Spitzenwerten bis zu 29 Grad – startet die Woche moderater. Was nichts Schlechtes sein muss zu Beginn der Arbeitswoche angesichts der Schwierigkeiten, die das fast tropische Wetter der vergangenen Tage für die Garderobe mit sich brachte. Die wenigsten Büros akzeptieren Shorts und Badelatschen. Gut also, dass es sich ein wenig abkühlt.

Der Montag beginnt freundlich, doch Achtung bei der Kleiderwahl: Vom Westen zieht später ein starkes Gewitter auf, ein Schirmchen einzustecken wäre klug. Die Temperaturen fangen hoch an und kühlen dann herunter: 28 bis 21 Grad, dazu stürmische Böen.

Wetter in Hamburg: Ab Dienstag wird es kühler

Die Nacht zum Dienstag verspricht kühl zu werden: Es regnet bei zwölf bis 15 Grad – gut, um mal die Wohnung durchzulüften, bevor man sich schlafen legt. Am Dienstag wird es dann deutlich kühler, bei maximal 21 Grad gibt es immer wieder kurze Schauer, auch vereinzelte Gewitter sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) möglich.

Die Abkühlung verdanken wir der sich abschwächenden Hochdruckbrücke, die von Skandinavien bis in den Mittelmeerraum reicht, und Ausläufern eines Tiefs, das sich von Nordwesten her nähert. Diese bringen vor allem dem Norden und Osten Deutschlands zunehmend feuchte und auch kühlere Luft. In der Nacht zu Mittwoch ist es stark bewölkt, es regnet aber nicht. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 15 Grad.

Der Mittwoch bringt viele Wolken mit und später Regen, der von der Nordsee nach Hamburg zieht. Es werden höchstens 22 Grad, die nachts auf 14 Grad absinken. Ab Donnerstag setzt sich dann erneut ein schwacher Hochdruckeinfluss durch, Temperaturen klettern dann wieder etwas nach oben.