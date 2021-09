Wetter in Hamburg: So werden die letzten Sommer-Tage

Der Sommer hat sich in diesem Jahr nicht von der besten Seite gezeigt – und genau so wird er sich nun auch verabschieden. Der Herbst übernimmt langsam aber sicher das Feld. Die MOPO verrät, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird.

Am Samstag ist es laut Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überwiegend stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Es werden Höchstwerte von 17 bis 19 Grad erwartet und schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Sonntag ziehen zeitweise Wolkenfelder auf, sonst bleibt es klar und trocken mit Tiefstwerten von 8 bis 13 Grad.

Wetter in Hamburg: Ein bisschen Sonne ist auch dabei

Am Sonntag wird es freundlicher. Hamburger:innen können sich auf etwas Sonnenschein freuen. Es bleibt meist trocken. Mit Temperaturen mit bis zu 17 Grad in Hamburg ist es etwas kühler, als die Tage davor. Es weht schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Montag wird es wolkig.

Das könnte Sie auch interessieren: Winter-Sneaker: Schluss mit kalten Füßen: Warm durch die kalte Jahreszeit

Am Montag wird es wechselhaft zwischen Sonne und Wolken. Es bleibt weiter kühl mit 15 bis 17 Grad – der Wind bleibt weiterhin schwach. In der Nacht zum Dienstag wird es wolkig, allerdings mit wenig Regen. Es erwartet uns ein Temperaturrückgang auf 5 bis 9 Grad in der Nacht.

Liebe Leserinnen und Leser,

starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen kostenlos die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Am Dienstag gibt es einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken bei Höchstwerten um 17 Grad. Schwacher Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen. Im Hamburg ist es kühl mit Temperaturen in Höhe von 5 bis 8 Grad. Hamburger:innen können also langsam Übergangsjacken, Mützen und Pullover auskramen. Es wird herbstlicher.