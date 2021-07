Wetter in Hamburg: So traumhaft schön wird der Wochenstart in Hamburg

Nach dem regnerischen Grummel-Wochenende zeigt sich das Wetter in Hamburg kommende Woche wieder von seiner guten Seite: Bis zu 25 Grad und Sonne satt erleichtern wohl vielen Hamburgern den Start in die Woche.

Das sind doch mal gute Wetter-Aussichten: Am Montag wird es in Hamburg sonnig und trocken. Bei tagsüber 24 Grad und nur schwachem Nordost- bis Ostwind können die Hamburger ihre Regenschirme vom Wochenende erstmal wieder einpacken. In der Nacht zu Dienstag wird mit Tiefstwerten von acht bis zwölf Grad gerechnet.

Wetter in Hamburg: Sonniger Wochenstart

Auch am Dienstag wird das Wetter in Hamburg gut: 25 Grad mit schwachem Wind und harmlosen Wolkenfeldern werden erwartet. Nachts soll es ebenfalls lockere Wolkenfelder und Temperaturen von elf bis 14 Grad geben.

Wetter in Hamburg: Heiter bis wolkig zur Wochenmitte

Heiter bis wolkig und trocken wird es auch am Mittwoch: Bei leichtem Wind sollen es in Hamburg bis zu 24 Grad warm werden. Ein trockener Wechsel der Wolkenfelder soll in der Nacht zu Donnerstag für Aufklarung sorgen, bei schwachem Wind kühlt es sich auf 13 Grad ab. (se)