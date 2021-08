Wetter in Hamburg: Schneit es nächste Woche weiter? Das sind die Prognosen

Seit Freitagmittag liegt Schnee in der Hansestadt. Doch hält das winterliche Wetter auch in der nächsten Woche an? Das sind die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Der Schneefall an diesem Wochenende ist für viele Hamburger sicherlich eine erfreuliche Abwechslung in der sonst so tristen Corona-Zeit und ein guter Zeitpunkt für einen ausgiebigen Winterspaziergang oder einen Rodelausflug mit den Kleinen. Die Frage ist nur: Wie lange bleibt die weiße Pracht noch liegen?

Wetter in Hamburg: Schneeschauer und Minusgrade

Nach Informationen des DWD wird es in der Nacht zum Sonntag und auch am Tag noch einige Schneeschauer in der Region um Hamburg geben, teilweise in der Nacht sogar „strengen Frost“ bis Minus 13 Grad.

Nächste Woche: Erneuter Schneefall in Hamburg möglich

Auch am Montag halten demnach die Schneeschauer, vor allem an der See, noch an. An der Elbe steigen die Temperaturen laut DWD bis maximal null Grad an.

Video: Schneechaos im Norden

Auch wenn es dann am Dienstag etwas wärmer werden kann, bei Höchstwerten bis zu drei Grad, ist in der Nacht zu Mittwoch wieder Schneefall möglich bei frostigen Minus vier Grad.

Nach den Prognosen des DWD ist es also durchaus möglich, dass auch in der nächsten Woche der Schnee noch liegenbleibt – oder sogar vereinzelt neue Flocken dazukommen. (maw)