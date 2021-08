Wetter in Hamburg: Kurze Hitze-Pause, dann kommt ein Skandinavien-Hoch

Hamburg –

Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein – darauf hoffen viele Hamburger. Der Juli war bekanntermaßen eher durchwachsen. Und auch der angekündigte Hitze-Samstag war trotz warmer Temperaturen überwiegend grau. In der kommenden Woche soll sich das ändern. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Trotz 30 Grad am Samstag blieb es in Hamburg überwiegend wolkig, einzelne Gewitter waren möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Wer die frische Luft genießen möchte, muss mit dem grauen Hamburger Himmel noch eine Weile auskommen, denn auch am Sonntag bleibt es eher bewölkt. Die Temperatur fällt zwar nur auf 24 Grad, dafür sei aber vereinzelt mit Regen zu rechnen, so der DWD. Mit dem Sonnenbaden könnte es dafür aber nächste Woche was werden.

Wie schaut das Wetter nächste Woche in Hamburg aus?

Zwar wechseln sich Sonne und Wolken die kommenden Tage noch ein bisschen ab, doch der Sommer wird sich voraussichtlich Ende der Woche wieder so richtig in Hamburg blicken lassen. „Im Moment sieht es ganz danach aus, dass es wieder heiß werden soll“, sagt Wetterexpertin Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst. Die Temperaturen könnten auf bis zu 30 Grad steigen.

Der Grund sei ein umfangreiches Hoch über Skandinavien. „Wir werden wohl ein paar heiße Sommertage erwarten“, so Schmidt.