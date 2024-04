Wetter in Hamburg: Kommt der Winter zurück?

Mit 24 Grad und Sonne wie am vergangenen Wochenende kann im Norden wohl erst einmal nicht mehr gerechnet werden – auch wenn dieser Samstag noch ziemlich freundlich aussah. Stattdessen zeigt sich der April mal wieder von seiner willkürlichen Seite: Wolken und Schauer stehen auf dem Programm. Eine Kaltfront aus Skandinavien lässt ab Sonntag die Temperaturen sinken, erklärt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Ist der „Frühsommer“ so schnell wieder vorbei, wie er angefangen hat?

Das Wochenende begann am Samstag noch recht freundlich: Zwar versteckte sich die Sonne immer wieder hinter dicken Wolken, aber es blieb meist trocken. Dazu 22 Grad in Hamburg und 14 Grad in Föhr – ein typischer Frühlingstag.

Ab Sonntag sinken die Temperaturen

Das ändert sich jedoch in der Nacht zum Sonntag, denn dann stößt die Kaltfront eines Tiefs über Skandinavien auf Deutschland. Mit im Gepäck: Nächtlicher Regen von Nordwesten bei Tiefstwerten von acht bis zehn Grad und stürmische Böen an der Nordseeküste. Die Kaltfront schafft es allerdings nur bis zur Mitte Deutschlands. Während der Süden Deutschlands daher am Sonntag mit bis zu 27 Grad noch einen weiteren Sommer-Vorgeschmack bekommt, wird es im Norden merklich kühler. Bei Höchstwerten zwischen elf Grad in Flensburg und 15 Grad in Lauenburg ist es immer wieder wechselnd bewölkt mit seltenen Schauern.

Die Nacht zum Montag bleibt wechselnd wolkig mit einzelnen Schauern an der Nordsee. Die Tiefstwerte liegen bei drei bis sechs Grad.

Meteorologe: Rückkehr zum „Frühsommer“ zunächst ausgeschlossen

Die neue Woche startet wegen eines Sturmtiefs aus Island mit dicken Wolken und schauerartigem Regen von der Nordsee. Auch kleine Gewitter können entstehen. Mit Höchstwerten zwischen zehn und 13 Grad sinken die Temperaturen noch weiter als am Sonntag. Die Nacht zum Dienstag wird regnerisch und vereinzelt gewittrig mit Tiefstwerten um die fünf Grad.

Und auch am Dienstag sinkt das Thermometer immer weiter: Maximal neun bis elf Grad warten auf Hamburg und Schleswig-Holstein. Immer wieder treten Schauer oder Gewitter auf, teils auch mit Graupel. In der Nacht zum Mittwoch erreichen die Temperaturen dann Tiefstwerte von nur einem bis vier Grad – daher aufgepasst: Es besteht die Gefahr von Frost in Bodennähe.

„Diese mit winterlichen Elementen gespickte Witterung wird uns voraussichtlich bis mindestens Ende nächster Woche, vielleicht sogar auch am darauffolgenden Wochenende begeliten. Eine Rückkehr zum ,Frühsommer‘ ist nach heutigem Stand ausgeschlossen“, so Tobias Reinartz vom DWD. (mp)