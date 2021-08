Wetter in Hamburg: Jetzt wird’s richtig Herbst

Wolken, Schauer, Gewitter – in der kommenden Woche wird es richtig ungemütlich. Herbstliche Temperaturen und Schmuddel-Wetter dürften Hamburgerinnen und Hamburgern die Sommer-Gefühle erst einmal nehmen.

Bis zu 24 Grad warm soll es am Sonntag noch in Hamburg werden – in der Nacht zu Montag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann jedoch zunehmend dichte Wolken voraus. Auch schauerartiger Regen mit teils eingelagerten Gewittern sei zu erwarten. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht um die 15 Grad.

Schmuddelwetter: Herbst-Stimmung in Hamburg

Am Montag sind Temperaturen von 17 bis 20 Grad vorausgesagt, es bleibt weiterhin stark bewölkt. In einigen Gebieten kommt es wieder zu Schauern oder Gewittern. Auch in der Nacht zu Dienstag wird es nicht besser: Kräftige Schauer und Gewitter mit Tiefstwerten von zehn bis 14 Grad treiben den Hamburgerinnen und Hamburgern wohl alle Sommer-Gefühle aus.

Auch am Dienstag selbst soll das Schmuddelwetter anhalten. Bei 18 bis 20 Grad erwartet der DWD außerdem frischen bis starken West- bis Nordwestwind. Zum Mittwoch kühlt es weiter ab: bei maximal 17 bis 20 Grad halten Wind, Bewölkung und Schauer an. Gegen Ende der Woche fröstelt es in der Nacht auf Donnerstag dann sogar auf bis zu 12 Grad ab. (se)