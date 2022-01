Die Schnee- und Graupelschauer am Donnerstagvormittag in Hamburg und dem Norden lassen es schon erahnen: Es wird wieder kälter. Am Freitagmorgen droht vielerorts Glätte.

In der Nacht zu Freitag gibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein nur noch vereinzelte Schauer, ansonsten ist es bei abflauendem Wind klar. Dabei sinken die Temperaturen: Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 Grad an den Küsten und minus 4 Grad im Binnenland. Das bedeutet: Glättegefahr auf den Straßen.

Der Freitag beginnt klar, die Temperaturen steigen auf vier bis sechs Grad. Am Nachmittag ziehen aber dichtere Wolken auf, die gegen Abend Regen bringen.

Wetter in Hamburg: Am Freitagmorgen droht Straßenglätte

In der Nacht zu Samstag bleibt es meist bedeckt, der Regen hört aber auf. Die Tiefstwerte liegen höher als in der Nacht davor – bei zwei bis fünf Grad.

Der Samstag ist regnerisch bei Höchstwerten bis acht Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist trocken. Die Tiefstwerte liegen bei fünf Grad.

Der Sonntag bleibt grau, aber trocken. Die Temperaturen ändern sich nicht wesentlich, werden voraussichtlich bis auf sieben Grad steigen. In der letzten Nacht der Woche bleiben die Tiefstwerte gut über dem Gefrierpunkt, bei drei bis fünf Grad. (mp)