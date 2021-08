Wetter in Hamburg: Endlich Sonne, endlich Frühling!

27 Grad und kaum ein Wölkchen am Himmel: Das Wetter legte sich am Sonntag endlich einmal mächtig ins Zeug, um den Corona-Blues aus der Stadt zu jagen! Die Hamburgerinnen und Hamburger ließen sich nicht zweimal bitten, genossen mit Sonnenbrillen auf der Nase und Cocktails in der Hand den Frühsommer. Und müssen jetzt ganz tapfer sein: Die kommenden Tage wird’s im Norden erneut kühler – und der Regen kehrt zurück. Bis dahin erfreuen wir uns an diesen schönen Impressionen:

Prost, Frühsommer! Felina (31) aus Altona stößt in Oevelgönne mit Apperol aufs gute Wetter an. Patrick Sun Foto:

Exklusive Beachclub-Runde: Familie Meyer hat zwei Stunden im StrandPauli gewonnen. Patrick Sun Foto:

Paul (15) und Vater Joachim (53) lassen am Dockland ihre Drohnen steigen. Patrick Sun Foto:

Familienausflug mit dem Longboard: Vater Martin (56) mit Dennis (36) und Nina (35). Patrick Sun Foto: