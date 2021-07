Die gute Nachricht zuerst: Es bleibt auch zum Wochenstart sommerlich warm in und um Hamburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Höchsttemperaturen bis zu 27 Grad. Gewitter und Regenschauer könnten die sonnige Stimmung allerdings kräftig vermiesen.

Schwülwarme 23 bis 27 Grad sagt der DWD für Sonntag vorher. Morgens gibt es Wolken und gewittrigen Regen, im Laufe des Tages können weitere Gewitter auftreten. Vor allem an der Nordseeküste könnte es im späteren Tagesverlauf nass werden. Nachts lässt die Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit nach, die Temperaturen gehen auf 17 Grad zurück.

Hamburg: Neue Woche startet warm, aber mit Regen

Die neue Woche startet so, wie die alte ausklingt – mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern. An der schleswig-holsteinischen Westküste und der Elbmündung bei Cuxhaven liegen die Höchstwerte bei 24 Grad, im Verlaufe der Elbe bei 27 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 14 bis 17 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg ist im Pool-Fieber – und das hat Folgen

Am Dienstag folgt ein Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Regenschauern. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei 23 bis 26 Grad. In der Nacht droht an der Elbe gewittriger Regen bei 14 bis 17 Grad.