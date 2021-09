Wetter in Hamburg: Am Wochenende werden die Temperaturen zweistellig!

Am Wochenende wird es im Norden herrlich sonnig und frühlingshaft. Bei Temperaturen von bis zu 16 Grad steht dem Espresso auf dem Balkon oder einem Sonnenbad im Park nichts entgegen.

Nach dem bewölkten Wetter und Regen der vergangenen Tage sei nun „der Frühling auf dem Vormarsch“, so Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Die vorfrühlingshafte „Wärmewelle“ erreicht auch den Norden Deutschlands. Grund dafür ist der zunehmende Hochdruckeinfluss. So ist es am Samstag zwar Anfangs noch bewölkt, der Himmel lockert sich im Verlauf des Tages aber immer weiter auf. In Hamburg werden Spitzenwerte von bis zu 14 Grad erreicht.

Wetter in Hamburg: Wochenende fühlt sich nach Frühling an

Am Sonntag startet der Frühling dann so richtig durch. In Hamburg werden es tagsüber bis zu 16 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Nur an den Tallagen und Flussniederungen im Südosten kann es kühler bleiben. Der auflandige Wind kann dort stellenweise zu Nebel und Hochnebel führen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hollywood-Star mit klarer Ansage an Promis – und Querdenker

Trotz der frühlingshaft, milden Temperaturen, warnt der DWD: „Vorsicht bei der Kleiderwahl“. So seien die Nächte weiter frostig kalt und eine dickere Jacke notwendig. (es)