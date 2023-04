Tanz in den Mai – oder Regentanz? So wird das Wetter am langen Wochenende

Das lange Wochenende steht vor der Tür! Können wir Sonne im Park, auf dem Balkon oder am See genießen – oder steht doch eher Spielenachmittage daheim an, weil es regnet? So wird das Wetter im Norden.

Am Freitagnachmittag ist es laut Deutschem Wetterdienst bewölkt, von der Nordsee und Elbe her ist Regen möglich. In der Nacht zu Samstag schwächt sich der Regen ab bei mindestens fünf Grad.

Wetter im Norden: Bis zu 15 Grad im Hamburg

Am Samstag bleibt es weitgehend trocken, zwölf bis 16 Grad werden erwartet. Auf den Nordseeinseln wird es etwas kühler. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit schwachem bis mäßigem Nordwestwind. In der Nacht sinkt die Temperatur auf Tiefstwerte zwischen ein und vier Grad.

Am Sonntag wird es im Laufe des Tages bewölkt bei maximal elf Grad auf den Inseln und 15 Grad in Hamburg. In der Nacht zu Montag wird es im Norden stark bewölkt und stellenweise wird es regnen.

Am Montag wird es zunächst heiter bis wolkig, später ziehen von der Nordsee dichtere Wolken auf. Es sind einzelne Schauer bei elf bis 18 Grad möglich. An der Küste wird es etwas kühler. (elu)