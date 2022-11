Wetter: In Hamburg und im Norden wird es ungemütlich – auch Sturm droht

Grauer Himmel in Hamburg und dem ganzen Norden: Daran wird sich in den kommenden Tagen wenig ändern. Am Freitag sind sogar Sturmböen möglich.

Bis zum Wochenende wird es in Hamburg und Schleswig-Holstein grau bleiben. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist am Donnerstag und Freitag im Norden größtenteils mit einem bewölkten Himmel zu rechnen. Auflockerungen können am ehesten am Freitag an der Nordsee vorkommen.

Einzelne Schauer sind am Donnerstag in Nordfriesland möglich. Am Freitag kann es auch weiter im Landesinneren nass werden.

Norddeutschland: DWD erwartet Sturmböen am Freitag

Dabei wird es windig. Insbesondere an den Küsten werden starke Wind- und Sturmböen erwartet, meist aus Richtung Süden.

Tagsüber erreichen die Temperaturen am Donnerstag laut DWD bis zu 14 Grad. Am Freitag liegt die Höchsttemperatur bei zwölf Grad. Nachts sind bei leichten Schauern jeweils Tiefstwerte zwischen sechs und neun Grad zu erwarten.