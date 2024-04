Minus-Grade, Schneeschauer: Jetzt kommt der Winter zurück nach Hamburg!

Im April ist das Wetter ja bekannterweise abwechslungsreich. Während wir am Anfang des Monats schon im T-Shirt draußen sitzen konnten, kommt nun der Winter zurück nach Hamburg: Schneeschauer und Minus-Temperaturen werden erwartet!

Der Anfang des Wochenendes wird vor allem nass: Am Samstag sind bei maximal elf Grad einzelne Schauer möglich – am Nachmittag kann es sogar gewittern.

Wetter in Hamburg: Winterliche Temperaturen in der Nacht

In der Nacht zu Sonntag wird es dann kalt. So richtig kalt. Laut des Deutschen Wetterdienstes wird die Temperatur auf minus ein Grad abfallen. Am Tag sind dann wieder einzelne Schauer möglich – erneut wird das Thermometer die Elf-Grad-Grenze nicht übersteigen.

In der Nacht zu Montag wird es dann eisig kalt: Bis zu minus drei Grad sind möglich! Autofahrer sollten vorsichtig fahren, die Straßen werden wohl glatt. Das winterliche Wetter zieht sich auch in die kommende Woche. Am Montag sind bei maximal neun Grad Regen- und Schneeschauer möglich. (mp)