Goldener Oktober? Damit ist jetzt Schluss!

Gelb-goldene Blätter und viele Sonnenstunden: Der Oktober zeigt sich in Hamburg in diesem Jahr von seiner schönsten Seite – doch damit ist jetzt wohl Schluss: In den kommenden Tagen erwarten uns Nebel und Regen. „Goldener Herbst“ adé!

Nach einem nebligen, aber milden Samstag mit Tageshöchsttemperaturen von bis zu 17 Grad ziehen in der Nacht Wolken auf. Auch der Nebel bleibt laut den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestehen. Am Sonntag breitet sich von Nordfriesland kommend Regen über Hamburg aus, bevor es am Nachmittag teils aufklart. Die Temperaturen fallen geringfügig auf 13 bis 15 Grad.

So wird das Wetter in Hamburg in der kommenden Woche

Zum Wochenstart bricht von Nordwesten aus erneut eine dichte Wolkenfront herein, die Regen fallen lässt. Die Temperaturen bleiben um 14 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Diese Bismarcks! Steueroasen? Die Adelssippe war auch in früheren Generationen immer für Schlagzeilen gut

– Vorsicht Gold-Abzocke! Professionelle Ankäufer von Wertsachen versprechen in Inseraten faire Preise – die Realität sieht anders aus

– Milliardär greift nach dem Elbtower: Türkischer Unternehmer steigt ins Rennen der Interessenten ein

– Große Rätselbeilage mit jede Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Der Hass auf das woke St. Pauli & HSV-Profi Ludovit Reis über seine Abschiedsgedanken im Sommer

– 28 Seiten Plan7: Was sich bei Kult-Zauberstück „Harry Potter” jetzt ändert & Veranstaltungstipps für jeden Tag

Auch nächste Woche bleibt das Wetter wenig spektakulär: Die Nordhälfte Deutschlands bekommt von Zeit zu Zeit Wolken durch vorbeiziehende Tiefausläufer, die zum Glück allerdings kaum Regen bringen.

Das könnte Sie auch interessieren: 20 Tipps für tolle Herbstferien: Das empfehlen die MOPO-Mitarbeiter

Zum kommenden Wochenende könnte es dann erstmals zum Griff nach der Winterjacke kommen. Laut den Experten sieht alles danach aus, dass der erste herbstliche Kaltlufteinbruch bevorstünde. (apa)