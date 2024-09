Die Meldung sorgte in der vergangen Woche hamburgweit für Aufsehen: Im Waldpark Falkenstein hatten Unbekannte fünf Bäume schwer beschädigt. Allein in den Stamm einer uralten Buche wurden 20 Löcher gebohrt und vermutlich Gift eingekippt. Doch wer tut so etwas? Im schönen Blankenese geht es bei solchen fiesen Fällen oft um einen freien Elbblick. Direkt oberhalb des Tatorts befindet sich eine herrschaftliche Villa. Die MOPO hat einmal geklingelt und mit der Eigentümerin geplaudert.