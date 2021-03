Wer plant denn sowas?: Zoff um Parkautomaten in Hamburg – Anwohner genervt

Rotherbaum/Altona -

Ein Parkscheinautomat mitten auf dem Gehweg und nicht dezent an der Seite? Das gibt's doch nicht! Doch: In der Rentzelstraße in Rotherbaum befindet sich ein solcher nämlich mitten auf dem Fußweg. Anwohner sind ziemlich genervt davon und verstehen nicht, wie so etwas zustande kommen kann.

„Wo lernt man bloß solche Planung?“, schreibt ein fassungsloser Anwohner in einem Leserbrief an die MOPO. Vor allem Personen mit Sehbehinderung und Menschen mit Kinderwagen könnten Schwierigkeiten haben, problemlos an dieser Stelle vorbeizukommen.

Rotherbaum: Parkscheinautomat nervt Anwohner

Und so einfach können dort spazierende Fußgänger auch nicht ausweichen, denn direkt an den Gehweg grenzt hier auch noch ein Radweg.

Besonderer Unmut schafft bei dem Anwohner, dass der Parkscheinautomat doch nur wenige Meter weiter ohne Probleme neben einem Lampenmast hätte stehen können — ohne dabei wie jetzt gleichzeitig im Weg zu stehen.

Steht auch im Weg: Ein Parkscheinautomat in Altona

Ein ähnliches Bild ergibt sich in der Max-Brauer-Allee in Altona: Auch dort wurde der Parkautomat einfach in der Mitte des Gehwegs platziert.

Der Parkscheinautomat auf dem Gehweg in der Max-Brauer-Allee in Altona. Quandt Foto:

Die Nachfrage beim Bezirksamt Eimsbüttel bringt kein Licht ins Dunkel, warum die Automaten so wenig platzsparend montiert wurden. Sprecher Kay Becker verweist auf den Landesbetrieb Verkehr (LBV), denn für die Parkscheinautomaten in Hamburg sei dieser unter anderem verantwortlich.

Parkscheinautomaten im Weg: Das sagt der Landesbetrieb Verkehr

Dort sieht man die Thematik ein wenig anders als die Anwohner. „Die Standorte der Parkscheinautomaten sind mit dem zuständigen Bezirksamt und der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt“, sagt eine Sprecherin auf MOPO-Nachfrage.



Außerdem käme noch hinzu: „Die Parkscheinautomaten halten alle gesetzlichen Vorgaben ein.“ Dazu zählten unter anderem das Hamburgische Wegegesetz und die Hamburger Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadtstraßen.

Die Frage, aus welchem Grund die Automaten unbedingt in der Mitte des Gehwegs stehen müssen, wurde allerdings nicht beantwortet.