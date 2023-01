„Wer macht so etwas? Wer will dieses WC nicht haben?“, fragt Stefanie von Berg (Grüne), Bezirksamtsleiterin von Altona. „Wer will Menschen, die sich dort aufhalten, nicht in Würde ihrem Geschäft nachgehen lassen? Das WC war Bestandteil eines Maßnahmenpaketes, um die Situation rund um den S-Bahnhof Holstenstraße zu verbessern. Ich bin sprachlos.“

Sie sollte „immun gegen Vandalismus“ sein – doch nun wurde die öffentliche Toilette am Bahnhof Holstenstraße bereits ein zweites Mal mutwillig zerstört. Der Schaden ist hoch.

„Wer macht so etwas? Wer will dieses WC nicht haben?“, fragt Stefanie von Berg (Grüne), Bezirksamtsleiterin von Altona. „Wer will Menschen, die sich dort aufhalten, nicht in Würde ihrem Geschäft nachgehen lassen? Das WC war Bestandteil eines Maßnahmenpaketes, um die Situation rund um den S-Bahnhof Holstenstraße zu verbessern. Ich bin sprachlos.“

Die öffentliche Toilette am Holstenplatz gibt es noch nicht lange. Erst im April vergangenen Jahres wurde sie aufgebaut. Das Ziel: Wildpinkler zivilisieren, mehr Hygiene vor Ort. Doch während ihrer kurzen Lebensdauer wurde die Toilette nun bereits zum zweiten Mal Opfer von Vandalismus.

Hamburg: Unbekannte demolieren Toilette an der Holstenstraße

Offensichtlich gibt es Menschen, die ihre Zerstörungswut an der öffentlichen Toilette ausleben. Vermutlich in der Nacht zum 2. Januar haben Unbekannte Zement angemischt und zusammen mit einigen Steinen in die Kloschüssel beider Toiletten gekippt. Die Türschlösser wurden mit Spezialkleber beschmiert.

In einem Post äußert sich Stefanie von Berg verärgert über die Zerstörung der Toiletten. Stefanie von Berg/Facebook In einem Post äußert sich Stefanie von Berg verärgert über die Zerstörung der Toiletten.

Warum das Klo immer wieder demoliert wird, kann sich die Sprecherin vom Bezirksamt Altona nicht erklären. „Die Toilette hat nach unserer Kenntnis eine hohe Akzeptanz bei den Bürger*innen und einen hohen Nutzen für das Quartier“, sagt sie gegenüber der MOPO.

Die Toilette ist derzeit unbenutzbar. Die Stadtreinigung Hamburg, Betreiber des Klos, hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.