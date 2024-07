Vermisste Hamburgerin wieder aufgetaucht

Eine Frau aus Neuallermöhe wurde seit Samstagabend vermisst. Die Polizei fahndete mit einem Foto nach der Vermissten – und konnte kurze Zeit später Entwarnung geben.

Sie hatte ihre Wohnung am Samstagabend verlassen, um einkaufen zu gehen und war dann nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Eine 65-Jährige aus Neuallermöhe galt für rund 24 Stunden als vermisst. Weil eine Suche nach ihr zunächst ohne Erfolg geblieben war, fahndete die Polizei zeitweise auch öffentlich nach ihr.

Noch am Sonntagabend konnten die Beamten aber Entwarnung geben: Die Vermisste sei in einem Krankenhaus in Hamburg angetroffen worden, es gebe keine Hinweise auf eine Straftat.