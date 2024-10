Ob am Neuen Kamp, Nobistor oder in der Großen Bergstraße – an etlichen Ecken Hamburgs leuchten die Straßenlaternen derzeit auch tagsüber. Stromverschwendung, technischer Defekt oder hat da einfach einer das Licht angelassen? Die MOPO hat nachgeforscht und herausgefunden, warum Straßenlaternen jetzt tagsüber leuchten, damit Hamburg nächstes Jahr nicht im Dunkeln tappt.