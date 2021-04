Wenn Kühe Power-Yoga machen: Spektakulär: Beim Biohof bei Hamburg geht es auf die Weide

Horst -

Achtung: Hier sind jetzt die Kühe los! Ausgewachsene Rindviecher sind auf dem Biohof Dannwisch bei Elmshorn außer Rand und Band. Es wird getobt, gerannt, gerangelt und geschubst. Auf der Wiese angekommen wird sich geschubbert und gestreckt. Es sieht fast wie Kuh-Yoga aus.

„Der erste Weideaustrieb im Frühjahr ist für unsere Kühe jedes Jahr etwas Besonderes – für uns allerdings auch“, sagt Georg Scharmer (53), Landwirt auf dem Biohof Dannwisch und Betreiber der Hofkäserei. „Es ist ein Glück, ihnen dabei zuzusehen. Diese Lebensfreude steckt einfach an.“

Gelenkig: Nach Monaten im Stall ist jetzt erst mal Gymnastik im Freien angesagt. Bettina Blumenthal Foto:

Weideaustrieb bei Hamburg: Kühe düsen im Galopp

Seine Milchkühe und ihre Kälber düsen heute im Galopp aus ihrem Stall auf die Weide. „So richtig in den Weg darf selbst ich ihnen dann nicht kommen.“ Obwohl Georg Scharmer alle seine 150 Kühe genau kennt. Doch auf der Weide hat Leitkuh Olive dann das Sagen.

Das könnte Sie auch interessieren: Krankenbesuch: So geht es dem kleinen „Nackt-Igel“ Tillit inzwischen

„Ich würde die Kühe ja am liebsten das ganze Jahr auf die Weide lassen.“ Aber in der kalten nassen Winterzeit wächst das Gras nicht schnell genug nach. „Und die schweren Tiere treten dann den Weideboden zu sehr runter, es bliebe nur Matsch.“

Biohof Dannwisch war früher Außenstelle des Klosters Uetersen

Kühe gibt es auf dem Gelände des Hofes schon seit dem Mittelalter. Es war ein Außenbetrieb des Klosters Uetersen. Die Kühe und auch die Milch bleiben komplett auf dem Biohof Dannwisch.

Hat was von einem Wolf: den Kopf in den Nacken legen und dann laut muhen. Bettina Blumenthal Foto:

Die hofeigene Molkerei ist eine von nur 20 in ganz Deutschland, in der Vorzugsmilch hergestellt wird. Vorzugsmilch ist nicht wärmebehandelt und unterliegt strengen Tier-Gesundheitsauflagen und Hygieneregeln. In der Käserei wird die Milch weiterverarbeitet.

Hofkäserei, Hofladen (Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr): Hof Dannwisch in Horst bei Elmshorn, Lieferservice / Biokiste von Neumünster bis Hamburg-Süd, Wochenmarkt Itzehoe und Hamburg-Eimsbüttel, dannwisch.de, Tel. (04126) 396 76-41