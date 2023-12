Sie kämpfen täglich ums Überleben und sind häufig durch chronische Erkrankungen ohnehin schwer geschwächt. Schon eine einfache Erkältung kann für die Patienten von Dr. Hans-Heiner Stöver (69) tödlich enden. Der Allgemeinmediziner im Ruhestand kümmert sich ehrenamtlich um die Menschen auf Hamburgs Straßen. Die MOPO besuchte seine Sprechstunde im Diakonie-Zentrum für Wohnungslose an der Bundesstraße (Eimsbüttel) und erlebte großes Leid, aber auch große Erleichterung.

Martin W. (Name geändert) ist zum ersten Mal da. Seit zwei Wochen leidet er unter starkem Husten und linksseitigen Brustschmerzen. Der 28-Jährige hat Panik vor einem Herzinfarkt. Mit ruhiger Stimme bittet ihn Dr. Stöver sich erst einmal frei zu machen. Kurz darauf kann der Arzt Entwarnung geben: Es handelt sich um einen Rippennervenschmerz, verursacht durch den starken Husten. Martin W. lächelt. Er ist erleichtert. Besonders, als ihm der Mediziner ein Attest gibt, das es ihm ermöglicht, auch tagsüber in der Winternotunterkunft zu bleiben. „Bei akuten Erkrankungen kann ich den obdachlosen Menschen eine Bescheinigung ausstellen“, sagt der Arzt. Sein Patient ist dankbar. „Heute Morgen haben sie mich einfach aus der Unterkunft rausgeworfen“, sagt der Mann und zuckt mit den Schultern.

Diakonie fordert ganztägige Öffnung des Winternotprogramms

Damit die Menschen ihr Leben nicht in der Kälte riskieren, fordert die Diakonie eine ganztägige Öffnung der Räume des Winternotprogramms. „Obdachlose, die zu mir in die Sprechstunde kommen, sind meist in einem schlechten gesundheitlichen Allgemeinzustand“, sagt Dr. Stöver. „Das Leben auf der Straße, Drogen- und Alkoholkonsum, unbehandelte chronische Krankheiten. All dies führt dazu, dass die Menschen in eine gesundheitliche Abwärtsspirale geraten.“ Wenn dann noch Virusinfektionen hinzukämen, die unter diesen Lebensbedingungen nicht ausheilen könnten, bestehe schnell Lebensgefahr.

Obdachlosen-Sprechstunde: Dr. Hans-Heiner Stöver untersucht eine Patientin. Florian Quandt Obdachlosen-Sprechstunde: Dr. Hans-Heiner Stöver untersucht eine Patientin.

„Als Arzt rate ich meinen Patient:innen bei grippalen Infekten normalerweise dazu, sich auszuruhen, warm zu halten, viel zu schlafen und zu trinken. Nur so lassen sich gefährliche Komplikationen wie Lungen- oder Herzmuskelentzündungen und im schlimmsten Fall ein plötzliches Herzversagen vermeiden.“ Das sei für Obdachlose unter den derzeitigen Bedingungen nicht möglich. „Niemand sollte den ganzen Tag draußen verbringen oder auf der Straße schlafen müssen, schon gar nicht im Winter“, so der Allgemeinmediziner, der 33 Jahre lang eine eigene Hausarztpraxis hatte und vor drei Jahren in Rente ging. Seit zwei Jahren arbeitet er ehrenamtlich für die Diakonie.

Obdachlose werden im Schnitt nur 49 Jahre alt

Warum er sich für Obdachlose engagiert? „Ich möchte mein Wissen weiter einbringen. Gerade unter solch schwierigen Umständen ist es wichtig, langjährige Erfahrung zu haben.“ Die meisten seiner 20 bis 75 Jahre alten Patienten leiden unter chronischen Lungen- und Herzerkrankungen, Diabetes und Bluthochdruck. Heute sind zehn Männer und zwei Frauen in die immer mittwochs vormittags stattfindende Sprechstunde gekommen. Unter anderem eine Frau mit chronischer Lungenentzündung und eine mit psychischen Problemen. Und ein Mann mit offenen Beinen, der jede Woche kommt, um sich unter starken Schmerzen die Verbände wechseln zu lassen.

Der Mediziner sieht viel Leid. „Die Menschen auf der Straße werden im Schnitt nur 49 Jahre alt. Ein Drittel der in Hamburg versterbenden Obdachlosen stirbt in den Wintermonaten Dezember bis Februar. Die Menschen brauchen eine Notunterkunft, auch tagsüber.“ Die medizinische Sprechstunde der Diakonie wird ausschließlich durch Spenden finanziert, so wie der Großteil der Obdachlosenhilfe der Diakonie. Unter www.mitmenschlichkeit.de/spenden können Sie helfen!