Viele von ihnen haben noch am eigenen Leib zu spüren bekommen, wohin Faschismus, wohin Rassismus und Menschenfeindlichkeit führen, denn sie sind während des Krieges oder kurz danach zur Welt gekommen – in einem Land, das in Trümmern lag. Gerade deshalb und weil sie wollen, dass so etwas nie wieder passiert, zeigen sie bei jeder Gelegenheit dem braunen Spuk die rote Karte. Von wem hier die Rede ist?

Die Rede ist von dem wohl bemerkenswertesten Rentnerclub aller Zeiten. „Omas gegen Rechts“ beweisen bei jeder Demo, bei jeder Kundgebung, dass alt zu sein nicht heißen muss, im Fernsehsessel zu sitzen, Socken zu stricken und der Vergangenheit nachzutrauern. Die „Omas gegen Rechts“ sind aktiv und zukunftsgewandt und treten im Interesse ihrer Enkel und Urenkel für eine demokratische, freie, offene und liberale Gesellschaft ein. Und manchmal sind sogar Opas mit dabei.

„Der 8. Mai ist nicht der Tag der Niederlage, sondern der Tag der Befreiung“

„Omas gegen Rechts" übergeben Rene Alfeis, Leiter des Bürgerbüros, 1600 Unterschriften. Die Forderung lautet: Der 8. Mai soll als Tag der Befreiung vom Fachismus zum Feiertag erhoben werden.

Aktuell liegt den kämpferischen Seniorinnen eine Sache besonders am Herzen: dass endlich der 8. Mai zum Feiertag erhoben wird. Es war die „Ehren-Oma“ Esther Bejarano, die lautstark mit dieser Forderung an die Öffentlichkeit gegangen war. Die Auschwitz-Überlebende ist seit zwei Jahren tot – nun führen die „Omas gegen Rechts“ den Kampf weiter: 1600 Unterschriften haben sie in den vergangenen Wochen gesammelt und sie anschließend im Rathaus übergeben. Nun erwarten die „Omas“, dass Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) reagiert und einen entsprechenden Gesetzentwurf einbringt. „Wir und andere zivilgesellschaftliche Initiativen setzen uns für dieses Ziel gemeinsam mit Teilen der Politik ein“, so „Oma“-Sprecherin Kerstin H. (65), eine ehemalige Deutsch-Lehrerin. „Immerhin haben die Linke und die Grünen entsprechende Parteitagsbeschlüsse gefasst.“ Aus Sorge vor Repressionen durch Rechtsextreme wollen die Aktivistinnen ihre Nachnamen nicht veröffentlicht sehen.

Die „Omas gegen Rechts“ protestieren 2020 in Hamburg, um gegen gegen Faschismus, Rassismus, und Ausgrenzung zu demonstrieren. Ihr Protest richtete sich stark gegen die AfD. Motto: „Keine Macht den Rechten! – keine AfD in unser Rathaus“ dpa Die „Omas gegen Rechts“ protestieren 2020 in Hamburg gegen Faschismus, Rassismus, und Ausgrenzung Ihr Protest richtete sich gegen die AfD. Motto: „Keine Macht den Rechten! – keine AfD in unser Rathaus“

Dass das Datum, an dem der Nationalsozialismus niedergerungen wurde, seit vergangenem Jahr ein Gedenktag ist, sei ein „guter Anfang“, räumt Kerstin H. ein. „Aber das reicht uns nicht. Machen wir einen echten Feiertag daraus, das wäre gerade vor dem Hintergrund des gefährlichen Rechtsrucks, den wir in ganz Europa erleben, ein klares Signal für Mitmenschlichkeit!“ Es müsse deutlich gesagt werden: „Der 8. Mai ist eben nicht der Tag der Niederlage, sondern der Tag der Befreiung von einer menschenverachtenden Ideologie. Ein Tag der Freude!“

„Omas gegen Rechts“ wurden 2017 in Wien gegründet.

Wer sind eigentlich die „Omas gegen Rechts“? Gegründet wurde diese Demokratiebewegung in Wien, und zwar im November 2017 als Reaktion auf eine österreichische Nationalratswahl, bei der eine Regierung unter Beteiligung des rechten Lagers zustande kam. Keine zwei Monate danach kopierten Gerda Smorra aus Bremen und Anna Ohnweiler aus Nagold die Idee und gründeten „Omas gegen Rechts“ in Deutschland. Die Hamburger Sektion wurde im Februar 2018 aus der Taufe gehoben. Inzwischen gibt es fünf Gruppen in der Stadt mit 220 Aktivistinnen.

Diese drei stellten sich den Fragen des MOPO-Reporters: die Omas Heide B. (82, l.), Kerstin H. (65, M.) und Laura B. (69, r.) Olaf Wunder Diese drei stellten sich den Fragen des MOPO-Reporters: die Omas Heide B. (82, l.), Kerstin H. (65, M.) und Laura B. (69, r.)

Tauchen die Omas bei einer Demo auf, kann das der AfD nicht gefallen. Denn den alten Damen mit ihren schwarz-weißen Schildern fliegen die Herzen der Menschen am Straßenrand nur so zu. Oft gibt es sogar Applaus. Und wenn das Engagement der streitbaren Omas mal wieder dazu führt, dass Menschen, die versucht waren, AfD zu wählen, ins Grübeln kommen, ist das ein großer Erfolg.

Auch von ihren meist deutlich jüngeren Mitstreitern etwa beim „Hamburger Bündnis gegen Rechts“ werden die streitlustigen Seniorinnen als Bündnispartner ziemlich ernst genommen. Selbst das Brüllen des Schlachtrufs haben Jung und Alt längst generationsübergreifend koordiniert. Die Jungen rufen: „Alerta, Alerta, Antifascista!“ und anschließend stimmen die Großmütter mit ein: „Alerta, Alerta, die Omas, die sind härter!“

„Omas gegen Rechts“ werden mit Preisen und Ehrungen nur so überschüttet

Auf das, was sie bisher schon erreicht haben, sind „Omas gegen Rechts“ zurecht stolz. „Wir haben inzwischen so oft gegen die AfD demonstriert, dass die Partei für ihre Versammlungen in Hamburg nirgendwo mehr einen Saal bekommt“, sagt Oma-Mitglied Heide B. (82) und grinst. Auch im Umland wird es für die AfD immer schwerer. Im Mai protestierten „Omas gegen Rechts“ dagegen, dass die AfD eine Veranstaltung im Reinbeker Schloss durchführen darf. Und aktuell geht es um die Nutzung des Bürgerhauses in Henstedt-Ulzburg durch die AfD. Zuletzt war es dort Mitte Juni zu Protesten gekommen – natürlich unter Beteiligung der Omas. „Wir fordern: AfD raus!“, sagt die Oma-Aktivistin Laura B. (69), eine ehemalige Diplom-Pädagogin.

Preisverleihung 2022: Die „Omas gegen Rechts“ erhalten vom Zentralrat der Juden für ihren Einsatz gegen Antisemitismus und für Toleranz den „Paul-Spiegel-Preis“. Links: Lia Paus, die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. dpa Preisverleihung 2022: Die „Omas gegen Rechts“ erhalten vom Zentralrat der Juden für ihren Einsatz gegen Antisemitismus und für Toleranz den „Paul-Spiegel-Preis“. Links: Lia Paus, die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Es ist deutlich zu spüren, wie genervt AfD und andere rechte Parteien und Gruppierungen von den „Omas“ sind. Das ist auch aus einigen „Kleinen Anfragen“ der AfD an den Senat herauszulesen, die sich mit den „Omas“ beschäftigen: Darin unterstellen AfD-Abgeordnete den kämpferischen Seniorinnen immer wieder eine große Nähe zu extremistischen und verfassungsfeindlichen Organisationen und fragen nach, was die Behörden dagegen zu unternehmen gedenken. Der Senat antwortet darauf üblicherweise ziemlich unterkühlt: Dass die Initiative „Omas gegen Rechts“ kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes sei und als eine Gruppe „von lebenserfahrenen, nicht aktionistisch agierenden Menschen des bürgerlichen bis linksalternativen Spektrums eingeschätzt“ werde. Zack. Von wegen verfassungsfeindlich…

Währnd der Corona-Pandemie wirkten „Omas gegen Rechts“ an vielen Demonstrationen gegen Impf-Gegner und Corona-Leugner mit. dpa Währnd der Corona-Pandemie wirkten „Omas gegen Rechts“ an vielen Demonstrationen gegen Impf-Gegner und Corona-Leugner mit.

Inzwischen genießen die „Omas gegen Rechts“ so großes Ansehen, dass sie mit Preisen und Auszeichnungen regelrecht überhauft werden. Im Dezember 2019 erhielt die Initiative den Integrationspreis der Stadt Freiburg im Breisgau. 2021 folgte der Thüringer Demokratiepreis.

Sehr stolz sind die „Omas“ auf den Paul-Spiegel-Preis, mit dem der Zentralrat der Juden sie 2020 auszeichnete – als Dank für die vorbildlichen Kampagnen gegen Intoleranz und Rassismus.

Für die Omas kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Sie planen aktuell ihre nächste Aktion. Im August wird es wieder so weit sein. Wann und wo, das ist noch streng geheim. Nur so viel steht schon fest: Es soll eine spektakuläre Aktion werden, die bundesweit für Schlagzeilen sorgt. Und die Freude der AfD dürfte sich in Grenzen halten.