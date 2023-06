Bald sollen selbstfahrende Shuttles durch Hamburg düsen – Anfang Juli soll ein extra auf die Hamburger Bedürfnisse zugeschnittener Prototyp vorgestellt werden, gab Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) nun bekannt. Warum braucht man aber gleich 10.000 Stück davon und wieso ist autonomes Fahren für den Nahverkehr so wichtig?

Bis zu 15 Personen sollen in die kleinen Busse „People Mover” passen, die dann ohne menschlichen Fahrer, aber im normalen Straßenverkehr unterwegs sein sollen. In den USA sei autonomes Fahren schon Realität, dort sind es aber vor allem private Pkw, so Verkehrssenator Anjes Tjarks am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Hochbahn AG für das Jahr 2022.

Für das, was Hamburg vorhat, musste deshalb erst ein passendes Fahrzeug entwickelt werden – jetzt wird der Prototyp bald präsentiert. „Wenn das erste Fahrzeug fährt, wird die Rakete starten“, glaubt Hochbahn-Vorstandsvorsitzender Henrik Falk, und „die gesamte Mobilitätsbranche revolutionieren.“ Richtig nutzen können sollen Hamburger die „People Mover” ab 2025.

Autonomes Fahren in Hamburg: So soll der Hamburg Takt klappen

Und warum das Ganze? Um den Hamburg Takt zu realisieren, sollen 2030 auch 10.000 autonome Shuttles dafür sorgen, dass alle Hamburger in fünf Minuten ein öffentliches Mobilitätsangebot erreichen können. Ohne die Technik bräuchte man für die Fahrzeuge 25.000 Fahrer:innen, sagte Tjarks.

Wegen des demographischen Wandels gebe es die „in Hamburg von vorne bis hinten nicht“. Der Hamburg Takt funktioniere nur, „indem wir viel digitalisierter und effizienter werden.“ Das betreffe auch andere Bereiche, wie Ticketverkäufe.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) vor einem Bild des geplanten Shuttles bei der Jahres-Pressekonferenz der Hochbahn. Er ist Aufsichtsratvorsitzender des Unternehmens.

Aktuell stellt die Hochbahn bis zu 40 Fahrer:innen pro Monat ein, von denen zwei Drittel aber nur scheidendes Personal ersetzt. Bei den Fahrgastzahlen legt sie wieder zu: In 2022 waren 384 Millionen Menschen mit U-Bahnen und Bussen unterwegs, das sind 100 Millionen mehr als 2021.

In diesem Jahr wurde sogar wieder das Vor-Corona-Niveau von 2019 erreicht (462 Millionen Fahrgäste). Als Grund hierfür sehen Tjarks und Falk das Deutschland-Ticket.

Verkehrssenator Tjarks: „Das kostet sehr, sehr viel Geld”

Auch der Umsatz ist 2022 um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Trotzdem musste Hamburg Verluste des Unternehmens mit einer neuen Rekordsumme von 162 Millionen Euro ausgleichen – dazu kamen noch 101,5 Millionen Euro durch den Corona-Rettungsschirm und 60 Millionen für einen Ausgleich für das 9-Euro-Ticket vom Bund.

„Man wird eine Mobilitätswende im ÖPNV nur dann hinbekommen, wenn man tatsächlich investiert“, betonte Tjarks. „Das kostet sehr, sehr viel Geld.“

In den vergangenen vier Jahren hat die Hochbahn den eigenen Angaben nach 1,2 Milliarden Euro in den Netzausbau und Umstellung auf emissionsfreie Busse investiert. Für 2023 sind 677,6 Millionen eingeplant: 91,1 Millionen für E-Busse, 78,2 Millionen für den Neu- und Ausbau von Werkstätten und Betriebshöfen und 210 Millionen Euro für die U4 Horner Geest und die U5.