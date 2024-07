An der zerstörten Säule vor dem Haspa-Eingang haben Menschen Hortensien, Rosen und Lilien – alle in weiß –abgelegt. Viele Passanten bleiben kurz stehen, schütteln mit dem Kopf. „Schrecklich“, sagen sie, „grausam“ und „unglaublich“. Die Schneise der Zerstörung ist am Tag nach dem Unfall bereits beseitigt. „Diese Filiale ist vorübergehend geschlossen“ teilen zwei handgeschriebene Zettel an der gläsernen Eingangstür der Sparkasse mit. Ein Besuch an jenem Ort, an dem am Dienstag ein 39 Jahre alter Hochbahn-Mitarbeiter starb, weil ein Teenager die Kontrolle über einen AMG-Mercedes verloren hatte. Schon zuvor hatten sich offenbar Menschen bei der Polizei über seine Fahrweise beschwert.