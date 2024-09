Wenn es in Hamburg ums Ausgehen geht, ist schnell vom Kiez und der Reeperbahn die Rede. Doch Essen, Trinken und Feiern kann man in anderen Stadtteilen ebenso gut, vielleicht sogar besser. Die MOPO gibt Ausgehtipps für zwölf tolle Ecken der Stadt – vom ehemaligen Arbeiterviertel bis zu einem Ort, an dem es auf kleinstem Raum alle paar Meter ein anderes Lokal gibt.