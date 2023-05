57 Jahre Bühnen-Erfolge, über 55 Millionen verkaufte Tonträger: Sängerin Vicky Leandros ist ein echter Weltstar. Mit fünf Jahren kam sie aus Griechenland nach Hamburg und stand als Teenager das erste Mal auf der Bühne. Mit Hits wie „Ich liebe das Leben“ wurde sie auch international bekannt. Im Herbst geht die 70-Jährige auf große Abschiedstournee – um sich danach in Hamburg ganz ihrer Familie zu widmen. Der MOPO hat Vicky Leandros verraten, in welchen Restaurants der Hansestadt sie am liebsten essen geht – und welche Gerichte sie dort bestellt.

Tarantella

Herr über das Weinsortiment im „Tarantella“: Ronny Meyer serviert einen Roséwein. Patrick Sun Herr über das Weinsortiment im „Tarantella“: Ronny Meyer serviert einen Roséwein.

„Das Tarantella hat eine sehr große, internationale Karte und einen hervorragenden Service. Und vor allem sind die Speisen qualitativ sehr gut“, sagt Vicky Leandros zur MOPO. Restaurantleiter Jens Spreckelmeyer ist seit der Eröffnung 2006 dabei – und hat innerhalb kürzester Zeit auch zahlreiche Prominente zu seinen Stammkunden gemacht. „Ich esse hier am liebsten das Thunfisch-Tatar. Das ist wirklich köstlich“, so Leandros. „Aber auch die frische Nordsee-Seezunge kann ich sehr empfehlen.“ Das Tatar wird im Tarantella im „Asia-Style“ serviert, mit Koriander und Süßkartoffel-Pommes. Die Seezunge kommt mit Salzkartoffeln auf den Tisch.

Stephansplatz 10 (Neustadt), Seezunge nach Tagespreis, Thunfisch-Tatar 26 Euro (klein) oder 39 Euro (groß), Mo-Fr 12-22.30 Uhr, Sa 17-22.30 Uhr, Tel. (040) 65 06 77 90, www.tarantella.hamburg

Bullerei

TV-Koch Tim Mälzer in seinem Restaurant „Bullerei“. Vicky Leandros isst bei ihm am liebsten das Bärlauch-Risotto. Marcus Brandt/dpa TV-Koch Tim Mälzer in seinem Restaurant „Bullerei“. Vicky Leandros isst bei ihm am liebsten das Bärlauch-Risotto.

„In Tim Mälzers Restaurant in der Sternschanze bin ich wirklich gern. Hier habe ich auch nach meinen drei ausverkauften Konzerten in der Elbphilharmonie mit meinen Freunden gefeiert. Eigentlich kann man alles von der Karte gut essen. Da macht man nie was falsch“, sagt Vicky Leandros. „Mein Favorit ist aber das Bärlauch-Risotto.“ Das Risotto wird mit grünem Spargel, Lauchzwiebeln und Kräutersalat serviert. Die Bullerei von Fernsehkoch Mälzer ist auch für Fisch und Fleisch vom Grill bekannt.

Lagerstraße 34b (St. Pauli), Bärlauch-Risotto 19,50 Euro, täglich ab 17 Uhr, Tel. (040) 33 44 21 10, www.bullerei.com

Jahreszeiten Grill

Im edlen „Jahreszeiten Grill“ bestellt Vicky Leandros am liebsten das Wiener Schnitzel und das Steak Tatar vom Weiderind. Gerrit Meier Im edlen „Jahreszeiten Grill“ bestellt Vicky Leandros am liebsten das Wiener Schnitzel und das Steak Tatar vom Weiderind.

Direkt an der Binnenalster isst Vicky Leandros gern im Jahreszeiten Grill. Das edle Restaurant im Hotel Vier Jahreszeiten bringt vor allem hochwertiges Fleisch auf den Tisch. „Am liebsten bestelle ich hier das Wiener Schnitzel und das Steak Tatar vom Weiderind, das direkt am Tisch zubereitet wird“, verrät Vicky Leandros der MOPO. Die Marinade für das frisch durchgedrehte Rindfleisch können sich die Gäste selbst zusammenstellen lassen – unter anderem mit Kapern, gehackten Sardellenfilets und gewürfelten Gewürzgurken.

Neuer Jungfernstieg 9-14 (im Hotel Vier Jahreszeiten, Neustadt), Wiener Schnitzel 36 Euro, Steak Tatar 38 Euro, täglich 12-14.30 Uhr (Lunch) und 18-21.30 Uhr (Dinner), Tel. (040) 34 94 0, www.hvj.de/de/jahreszeiten-grill.html

Grill Royal

Am Ballindamm hat das „Grill Royal“ eröffnet – zunächst mit einem Soft Opening. Florian Quandt Am Ballindamm hat das „Grill Royal“ eröffnet – zunächst mit einem Soft Opening.

In Berlin ist das Restaurant Grill Royal eine echte Gastro-Institution, in der auch schon Hollywood-Stars wie George Clooney und Scarlett Johansson gespeist haben. In Hamburg hat ein Ableger Anfang Mai – vorerst mit einem Soft Opening – eröffnet. „Das Grill Royal ist eines meiner Lieblingslokale in Berlin“, sagt Vicky Leandros. „Die Atmosphäre, das Essen und der Service sind einfach genial. Ich freue mich sehr, dass es das Restaurant jetzt auch in Hamburg gibt.“ Was sie im Grill Royal am liebsten isst? „Die Wildfang-Rotgarnelen!“

Ballindamm 17 (Altstadt), täglich ab 17 Uhr, Tel. (040) 22 89 97 77, www.grillroyal-hamburg.com

Zur Person: Vicky Leandros

Vicky Leandros hat ein Kochbuch mit griechischen Rezepten geschrieben: „Ein Hoch auf das Leben“ (Gräfe und Unzer, 26 Euro) Gräfe und Unzer/Frank von Wieding Vicky Leandros hat ein Kochbuch mit griechischen Rezepten geschrieben: „Ein Hoch auf das Leben“ (Gräfe und Unzer, 26 Euro)

Mit fünf Jahren zog Vicky Leandros mit ihrer Familie von Griechenland nach Hamburg. Ihr Vater war Komponist und Sänger und schrieb auch für seine Tochter Lieder. 1965, mit 13 Jahren, feierte Vicky Leandros mit „Messer, Gabel, Schere, Licht“ ihr Schallplatten-Debüt. Den internationalen Durchbruch erreichte sie 1972, als sie mit dem Song „Après toi“ den Grand Prix für Luxemburg gewann. Es folgten Hits wie „Ich hab‘ die Liebe geseh‘n“ und „Theo, wir fahr’n nach Lodz“. Ihre Lieder wurden auch in viele andere Sprachen übersetzt. Mit mehr als 400 Alben in über 50 Ländern ist Leandros die erfolgreichste deutschsprachige Künstlerin aller Zeiten.

Sie hat drei Kinder und lebt in Hamburg und Berlin. Auch ihre Familie betreibt ein Restaurant, das „Pferdestall“ auf Gut Basthorst in Schleswig-Holstein. Außerdem hat Vicky Leandros das Kochbuch „Ein Hoch auf das Leben“ geschrieben – mit ihren griechischen Lieblings-Rezepten. „Griechisch essen gehe ich in Hamburg nie“, sagt die Sängerin zur MOPO. „Griechisch koche ich immer selbst, für Familie und Freunde. Am liebsten Moussaka.“