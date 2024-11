Diese verrückten Weltrekorde wollen Hamburger aufstellen

Hansestädter mit großen Plänen: Um ins Guinnessbuch der Rekorde zu kommen, braucht man schon verrückte Ideen. Ein paar Weltrekordjäger aus Hamburg sorgen wieder mit spektakulären Aktionen für Aufmerksamkeit.

Zwei Tage vor dem offiziellen Guinness World Records Day wollen am Dienstag in Hamburg wieder Weltrekordjäger neue Rekorde aufstellen. In einem Duell treten die beiden Kampfsportler Joe Alexander und Muhamed Kahrimanovic gegeneinander an.

Samurai-Schwerter und Bullenpeitschen: die verrücktesten Ideen der Hamburger

Beide sind seit Jahrzehnten in der Weltrekordszene unterwegs. Unterstützt werden die beiden Männer von der Kampfsportlerin Palina Glebova, die auch schon einige Weltrekorde aufgestellt hat.

Unter anderem möchte Muhamed Kahrimanovic Baseballschläger, Bretter und Kokosnüsse mit der Hand zerschlagen. Joe Alexander versucht, Strohhalme vom Mund mit einer Bullenpeitsche wegzuschlagen, Pfeile aus der Luft zu fangen und Plastikflaschen in der Luft mit einem Samurai-Schwert zu zerteilen – alles mit verbundenen Augen. Palina Glebova möchte Luftballons zum Platzen bringen, auf die sie Dartpfeile mit dem Fuß wirft. (dpa/mp)