Magischer Harry-Potter-Weltrekord auf dem Hamburger Rathausmarkt!

Der Junge mit der Blitznarbe verzaubert schon die zweite Generationen von Kindern und Jugendlichen: Vor 25 Jahren erschien der erste Harry-Potter-Band auf Deutsch. Bei einer Jubiläumsfeier auf dem Hamburger Rathausmarkt haben große und kleine Doppelgänger des Magiers am Samstag einen neuen Rekord aufgestellt – und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) outete sich als Fan: „Hamburg ist heute Home of Harry Potter!“

Kleine und große Harry Potters tummeln sich am sonnigen Samstagnachmittag auf dem Hamburger Rathausmarkt. Jungs und Mädchen, Frauen und Männer tragen schwarze Umhänge, den Schal von Gryffindor, eine Brille und natürlich die Blitznarbe auf der Stirn.

Gegen 15.30 Uhr wurde das Ergebnis der Zählung überbracht – stilgetreu von der Eulen-Post: 1748 Harry Potters haben sich am Rathausmarkt in Hamburg versammelt. Weltrekord! Tatsächlich seien sogar mehr als 4000 kostümierte Fans des Zauberers nach Hamburg gekommen, so die Veranstalter, es hätten aber längst nicht alle zur Zählung auf den Rathausmarkt gepasst.

Dass Harry Potter die ganze Familie begeistern kann, bewiesen Silke und ihre beiden Kinder Samantha und Tyler aus Potsdam. Alle drei kamen in Mänteln und mit Hüten und runden Brillen ausgestattet. Schließlich ist einfach alles an Harry Potter „cool“, wie der elfjährige Tyler sagte. Seine siebenjährige Schwester ergänzte: „Harry Potter ist das Beste an den Filmen!“

Silke Stübinger aus Potsdam kam mit ihrer Tochter Samantha (7) und ihrem Sohn Tyler (11) als Harry Potter verkleidet zum Rathausmarkt dpa/Georg Wendt Silke Stübinger aus Potsdam kam mit ihrer Tochter Samantha (7) und ihrem Sohn Tyler (11) als Harry Potter verkleidet zum Rathausmarkt

Dem Aufruf waren nicht nur Kinder und Jugendliche gefolgt, auch viele Erwachsene kamen verkleidet in Hamburgs Innenstadt. So auch die Hamburgerin Britta Luckas, die einen Zauberstab und eine kleine, rosa Begleitung mitbrachte. Das Plüschtier sei auf den Namen „Herr Knorrich“ getauft und ein noch größerer Dobby-Fan als sie selbst, sagte Luckas. Für die 30 Jahre alte Producerin begann die Liebe zu Harry Potter mit einem Brief zum elften Geburtstag – ihre Einladung nach Hogwarts und der Start ihrer Faszination für die Bücher über den Zauberlehrling.

Rufus Beck, Schauspieler, liest auf der Bühne am Rathausmarkt aus Harry Potter. dpa/Georg Wendt Rufus Beck, Schauspieler, liest auf der Bühne am Rathausmarkt aus Harry Potter.

Die Stimmung ist magisch: Zauberstäbe werden geschwungen, Sprüche gemurmelt und auch der ein oder andere Flugbesen wird in Stellung gebracht. Um einen neuen Rekord aufzustellen, brauchte es heute mehr als 997 Harry Potter auf dem Event – die Hürde wurde locker überflogen. Doch man sieht auch etliche andere Charaktere des Buches von J. K. Rowling.

Hamburg: Harry-Potter-Fans treffen sich zu Jubiläumsfeier am Rathausmarkt

Neben Harry Potter sieht man auch Fans, die sich als seine besten Freunde Hermine Granger und Ron Wesley verkleidet haben. Andere schlüpften in die Rolle der Lehrer an der Zauberer-Schule, verwandelten sich in die strenge Professor McGonagall oder den Professor für Zaubertränke Severus Snape. Aber auch böse Charaktere wie Bellatrix Lestrange, die Gehilfin von Harrys Kontrahenten Lord Voldemort, sind heute nach Hamburg gekommen.

Ob Junge oder Mädchen – in Hamburg wollen heute alle Harry Potter sein. Laura Stief Ob Junge oder Mädchen – in Hamburg wollen heute alle Harry Potter sein.

Viele der hier Anwesenden haben große Strecken auf sich genommen – manche sind sogar extra aus Bayern nach Hamburg gereist. Kein Wunder, dass Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Hansestadt als „Home of Harry Potter“ bezeichnete.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie Hamburgs neuer Harry Potter tickt – und in welcher Kneipe er am liebsten abhängt

„Die Grenzen der Physik werden durch Zauber und Magie überwunden“, so Tschentscher. Das begeistere alle, vor allem aber auch die jüngere Generation. Er sei deshalb sicher, dass man heute an den Weltrekord von mindestens 1000 versammelten Harry Potter herankomme. „Ich gratuliere schon mal vor ab und hoffe, dass es gut geht“, verabschiedet sich der Bürgermeister. „Ich sage allen, die Harry Potter Fans sind weiterhin alles Gute, viel Freude und viel Begeisterung in der Welt der Magie von Harry Potter.“