Weltgästeführertag am 20.02. – Hamburg kostenlos erleben

Am 20. Februar bieten die Hamburg Guides kostenlose Kurzführungen über Persönlichkeiten, die sich auf herausragende Weise für unsere Stadt eingesetzt haben.

Anlass ist der Weltgästeführertag. Am 20. Februar macht eine Branche auf sich aufmerksam, die durch die Pandemie um ihre Existenz kämpfen muss. Dabei ist die Arbeit der Guides unverzichtbar. Sie geben als Gastgeber Städten ein Gesicht und machen mit ihren Touren die Geschichte und Geschichten lebendig. Das diesjährige Motto des Weltgästeführertages lautet „Mit Leib und Seele“.

In Hamburg haben sich die Hamburg Guides e.V. zu diesem Anlass etwas Besonderes einfallen lassen: Sie laden am 20. Februar zwischen 11:00 und 15:00 Uhr alle Hamburger*innen zu Kurzführungen ein. Jeder Guide hat sich dazu eine Hamburger Lieblingspersönlichkeit ausgesucht, die etwas „mit Leib und Seele“ für die Stadt getan hat. Alle Führungen sind kostenlos.

Die verschiedenen Hamburg Guides stehen an sechs Treffpunkten in der Stadt und stellen dort 5 bis 15 Minuten ihren Lieblingshamburger vor. Entdecken Sie die Geschichten um insgesamt 16 Hamburger Persönlichkeiten an den folgenden Treffpunkten:

1. Spielbudenplatz 21 – Restaurant alte Liebe

Udo Lindenberg | Corny Littmann | Carl Hagenbeck

2. Alter Wall 12 – Bucerius Passage

Helmut & Loki Schmidt |Salomon Heine | Martin Haller

3. Hauptkirche St. Jacobi (12:00 bis 15:00 h.) – Jacobikirchhof 22

Arp Schnitger (Keine Orgelführung!) | Amalie Sieveking & Johann Hinrich Wichern | Pilgern

4. Gänsemarkt 44 – vor Bäckerei Junge

John Neumeier | Ida Ehre | Bürgeroper – Staatsoper

5. Europapassage – vor Starbucks (EG1)

Albert Ballin | Hapag Lloyd

6. Internationales Maritimes Museum – Koreastraße 1

Peter Tamm | Klaus Störtebeker | Seefahrt

Hören Sie zu, stellen Sie Fragen, entdecken Sie Hamburg für sich neu! Die Hamburg Guides freuen sich auf Sie.

Veranstalter: Hamburg Guides e.V.

www.hamburgguides.de

Kontakt: 0160 889 33 23