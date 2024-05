Dem Himmel ein Stückchen näher kommen – das geht besonders gut auf Hamburgs Dachterrassen. Die meisten gehören zu den Top-Hotels der Stadt, sind aber öffentlich zugänglich. Sofern das Wetter mitspielt, lohnt sich der Weg nach ganz oben – nicht nur wegen des Ausblicks, sondern auch wegen der Getränke. Eine Auswahl der besten Dachterrassen in Hamburg:

Dem Himmel ein Stückchen näher kommen – das geht besonders gut auf Hamburgs Dachterrassen. Die meisten gehören zu den Top-Hotels der Stadt, sind aber öffentlich zugänglich. Sofern das Wetter mitspielt, lohnt sich der Weg nach ganz oben – nicht nur wegen des Ausblicks, sondern auch wegen der Getränke. Eine Auswahl der besten Dachterrassen in Hamburg:

Cocktails mit Alsterblick

Hausgemachte Zutaten und eigene Cocktailkreationen – die Gäste im sechsten Stock der Fontenay Bar bekommen zu ausgefallenen Drinks den spektakulären Blick über die Alster. Dazu funkeln bei Livemusik die Lichter der Großstadt mit dem Sternenhimmel um die Wette.

Fontenay Bar, Fontenay 10, Rotherbaum, So bis Do 15 bis 0 Uhr, Fr/Sa 15 bis 1 Uhr

Aperitif on top

Beste Einstimmung für ein Abendessen im Restaurant Heritage auf dem Dach des Hotels Le Méridien: ein Aperitif auf dem Dach. Sollte das Wetter nicht mitspielen, lohnt auch ein Besuch des Innenbereichs – die Panoramafenster geben den Blick frei auf die Hamburger Skyline und die Alster.

Heritage Rooftop Bar im Hotel Le Méridien, An der Alster 52, St. Georg, Mo bis So 17 bis 0 Uhr

Ganz entspannt im Moon 46

Das ausgefallene Hotel Pierdrei mit der Astor Lounge und der Lage in der HafenCity ist eine besondere Adresse, der begrünte Dachgarten Moon 46 ist die Krönung. Hier oben geht es entspannt zu – mit Yogakursen oder abhängen tagsüber – und Verlängerung bis in den späten Abend. Wer mag, kann auf dem Dach auch in einem von drei Campingwagen übernachten.

Moon 46 im Pierdrei Hotel, Am Sandtorkai 46, HafenCity, Bar-Öffnungszeiten Mi bis So 16 bis 21.30 Uhr

Wein über den Wolken

Höher geht es nicht: Im 26. Stock des Radisson Blu überzeugt das Twosix in 118 Metern Höhe mit einer erstklassigen Weinauswahl, einem großen Gin-Angebot, Snacks und vor allem mit einer spektakulären Dachterrasse. Drinnen sitzen mit Ausblick ist natürlich auch möglich. Sogar die Elphi oder der Michel sehen von hier oben ziemlich überschaubar aus.

Twosix, Congressplatz 2, St. Pauli, Di bis So 17 bis 0 Uhr, Fr/Sa 19 bis 1 Uhr

Bunker mit Ausblick

Gleich zwei Bunker in Hamburg begeistern mit Weitblick. Vom Vju auf dem Energiebunker in Wilhelmsburg überblicken Besucher die ganze Stadt, den Hafen und das südliche Umland. Auf dem Feldstraßenbunker eröffnet in Kürze das Reverb-Hotel mit einer öffentlich über eine Außenrampe zugänglichen Dachterrasse.

Vju im Energiebunker, Neuhöfer Str. 7, Wilhelmsburg, Sa/So 11 bis 18 Uhr

Reverb auf dem Feldstraßenbunker St. Pauli, Eröffnung für Juni geplant

Kunst und gucken

Früher gab es auf dem Dach des Ex-Karstadt-Sport-Hauses eine Eisbahn, heute nutzen Künstler und Kreative alle Etagen des Gebäudes. Auch die Hanseatische Materialverwaltung hat hier ihren Sitz. Auf der Terrasse ist jeder willkommen, der den Überblick behalten möchte. Tagsüber ist wenig los, abends verwandelt sich das Jupiter-Dach in eine Partylocation.

Jupiter, Mönckebergstraße 2-4, Innenstadt, Mi bis Sa 10 bis 0 Uhr, So 10 bis 18 Uhr, Mo/Di 10 bis 21 Uhr