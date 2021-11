Weihnachtszeit @Cast Iron Grill im Hamburg Marriott Hotel

Erleben Sie die Weihnachtszeit im Hamburg Marriott Hotel und lassen Sie sich vom 11. November bis zum 26. Dezember verwöhnen. Genießen Sie neben Hamburgs kleinstem Weihnachtsmarkt eine große Auswahl an kulinarischen Angeboten: Vom weihnachtlichen Heiligabend- und Silvester-Menü über das traditionelle Thanksgiving Buffet bis hin zu der Gans & Ente Family Style. Lassen Sie sich mit einer Gans oder Ente to go verwöhnen und genießen Sie diese gemütlich mit Familie und Freunden zu Hause.



GANS & ENTE FAMILY STYLE & TO GO | 11. NOVEMBER – 26. DEZEMBER

Im Cast Iron Grill Restaurant werden bis zum 26. Dezember die kross gebratene Gans oder Ente aus dem Bräter mit Apfelrotkohl, glacierten Maronen, geschmolzenen Kartoffelklößen & Bratapfel serviert. Diese können im Restaurant im Family Style entweder mit Familie und Freunden geteilt oder gemütlich zu Hause genossen werden.

WEINACHTLICHES MENÜ | 11. NOVEMBER – 23. DEZEMBER

Das weihnachtliche 3-Gang-Menü. Kreative Vorspeise, Jakobsmuschel auf Kürbis, Marone und Johannisbeer-Kaviar gefolgt von dem klassischen Hauptgang Gänsebrust mit Apfelrotkohl, Kartoffelkloß und Bratapfel. Ein köstliches Schokoladendessert rundet dieses Menü ab. Täglich buchbar, außer an Thanksgiving.

THANKSGIVING BUFFET | 25. NOVEMBER | 18 bis 22 Uhr

Am 25. November findet unser traditionelles Thanksgiving Buffet statt, ganz nach amerikanischer Tradition. Neben einer leckeren Auswahl an Vorspeisen wie Roastbeef mit Jalapeno-Mais-Relish, Reuben’s Sandwich und Mini Cheeseburger wird der amerikanische Klassiker, ein ganzer Truthahn, live am Buffet tranchiert und mit Cranberrysauce und traditionellen Beilagen serviert. Typisch amerikanisch rücken wir zum Dessert mit New York Cheesecake, Pumpkin Pie und Lime Key Pie an.

HEILIGABENDMENÜ | 24. DEZEMBER

Freuen Sie sich auf Gerichte wie gebeizter Kalbrücken, Loup der mer Loins und junger Hirsch. In weihnachtlicher Atmosphäre wird ein 4-Gang-Menü mit abgestimmter Weinbegleitung serviert. Das Menü ist jeweils ab 18 & 19:30 Uhr buchbar.

SILVESTERMENÜ | 31. DEZEMBER

Das Galamenü startet um 19 Uhr und überzeugt mit Vielfalt und Kreativität – von Jakobsmuschel über Hummer zum Champagner Sorbet, Rinderfilet und Valrhona Fudge. Die passende Weinbegleitung zum Menü kann mitgebucht werden. Ab 23 Uhr geht es in der PIANO Bar mit Live-DJ & Mitternachts-Berlinern weiter. So kann das Jahr 2022 starten, oder?

ÜBER DAS CAST IRON GRILL RESTAURANT

Frische, saisonale Zutaten und traditionelle Geschmackskombinationen können im Cast Iron Grill Restaurant entdeckt werden. Auf der Speisekarte stehen Klassiker, beliebte Gerichte aus der ganzen Welt und interessante neue Kreationen, die mit Zutaten zubereitet werden, die einfach zusammengehören. Von leichten Bissen über herzhafte Mahlzeiten ist für jeden etwas dabei. Auch für die kleinen Restaurantgäste ist gesorgt.

ÜBER DIE PIANOBAR

Die Pianobar ist die hoteleigene Bar und befindet sich neben dem Cast Iron Grill im Erdgeschoss des Hamburg Marriott Hotels. Neben kreativen Bar-Snacks werden auch hausgemachte Drinks von Cocktails bis Longdrinks angeboten. Alle Drinks werden ausschließlich mit Premium-Spirituosen und frisch gepressten Zitrus-Säften zubereitet.

Neugierig geworden? Weitere Informationen zum gesamten Angebot und eine detaillierte Übersicht gibt es hier.

Hamburg Marriott Hotel – ABC Straße 52 – 20354 Hamburg

www.castirongrill.de

t: 040 3505 2511

e: hamburg.info@marriott.com

Instagram: @cig_hamburg_

Facebook: @CastIronGrillHamburg