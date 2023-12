Weihnachtsverkehr: An diesen Tagen wird es auf den Straßen und am Flughafen eng

Der ADAC erwartet vor dem Weihnachtswochenende Staus auf vielen Autobahnen und den Routen in die Winterurlaubsorte der Alpenländer. Die meisten Staus dürfte es am Freitagnachmittag und auch noch am Samstagvormittag geben, prophezeite der Autoclub. Der Hamburger Flughafen rechnet über die Feiertage und den Jahreswechsel mit vergleichsweise geringem Andrang.

In Deutschland werden die „wichtigsten Staustrecken“ demnach die Autobahnen im Umkreis der großen Städte Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München sein. Staus erwartet der ADAC unter anderem auch auf der A1 Köln-Hamburg, der A2 Dortmund-Berlin sowie auf den in Richtung Süden führenden Autobahnen wie der A7 und der A8.

Hamburg: So wird der Weihnachtsverkehr rund um die Stadt

Jenseits der deutschen Grenzen wird der Verkehr laut ADAC vor allem auf den Fernstraßen in die Wintersportorte zäh – in Österreich unter anderem auf Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, in der Schweiz auf der Gotthard-Route und den Zufahrtsstraßen in die Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz. Auch in Südtirol und den Dolomiten sind demnach Staus zu erwarten.

Für den 24. und den ersten Weihnachtsfeiertag rechnet der ADAC dann mit eher ruhigem Verkehr, bevor der Verkehr ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag wieder lebhafter wird.

Ruhiger bleiben soll es am Flughafen Hamburg: Vom 22. Dezember bis 1. Januar werden rund 350.000 an- und abreisende Passagiere erwartet, teilte Deutschlands fünftgrößter Airport am Montag mit. „Die meisten Fluggäste brechen jeweils am Freitag vor Heiligabend oder Silvester auf“, hieß es. „Mit insgesamt 40.000 Passagieren rechnet der Flughafen am 23. Dezember mit dem stärksten Tag.“ An den Spitzentagen der Herbstferien hatten dagegen bis zu 56.000 Passagiere den Airport genutzt. (dpa/mp)