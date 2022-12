Weihnachtseinkäufe? Hier können Sie Gutscheine gewinnen!

Erhöhen Sie Ihr Budget um 100 Euro im Stadtzentrum Schenefeld

Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Familie und der Besinnung. Es ist darüber hinaus die Zeit der Lichter, Leckereien, strahlenden Augen, der großen und kleinen Überraschungen – vor allem für Kinder. Erhöhen Sie Ihr Shopping-Budget um 100 Euro, bereitgestellt vom „Staddi“, dem Stadtzentrum Schenefeld. Versuchen Sie außerdem Ihr Glück bei unserer Zusatzchance, um eine 8-tägige Kreuzfahrt für zwei Personen auf der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg zu den europäischen Metropolen zu gewinnen.

Weihnachtseinkäufe machen erst dann richtig Spaß, wenn die Atmosphäre stimmt. Das weiß man auch im „Staddi“: „Wir knipsen die Lichter des großen Tannenbaums täglich von 16 bis 18 Uhr an und freuen uns, unsere Kunden und Kundinnen in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen und in besinnlicher Atmosphäre zum Weihnachtsshopping zu begrüßen,“ so Centermanager Florian Went.

Der Tannenbaum am Marktplatz erstrahlt mit 30.000 LED-Lichtern und ist der größte Center-Tannenbaum Norddeutschlands. Er ist mit seinen 17 Metern im wahrsten Sinne des Wortes der Höhepunkt im „Staddi“. Florian Went sagt: „In den nächsten Wochen werden wir trotz Energiekrise und Sparmaßnahmen Groß und Klein mit unseren zahlreichen Weihnachtsaktionen begeistern und ihnen ein Strahlen in die Augen zaubern.“ Das komplette Programm mit Musik, Basteln und Künstlern ist auf www.stadtzentrum-schenefeld.de/zauberhafte-weihnachten/ nachzulesen. Für Ihren Weihnachtseinkauf gibt es heute fünf 100-€-Shoppinggutscheine, die in allen Geschäften im „Staddi“ eingelöst werden können.

Gewinnspielfrage: Wie hoch ist der Weihnachtsbaum im Stadtzentrum Schenefeld?

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

MSC Cruises Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa. Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

