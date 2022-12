An Heiligabend stundenlang in der Küche stehen und den Braten zubereiten? Och, nö. Es geht auch ohne Stress! Viele Hamburger Restaurants bieten zu den Weihnachtstagen vorgegarte Gerichte und Menüs zum Abholen an. Sie werden zu Hause nur noch schnell nach Anleitung erwärmt oder fertig gekocht – und machen ordentlich was her. Die MOPO stellt 15 Angebote vor: mit knuspriger Gans und Ente, Fisch vom Sternekoch und veganem Braten.

An Heiligabend stundenlang in der Küche stehen und den Braten zubereiten? Och, nö. Es geht auch ohne Stress! Viele Hamburger Restaurants bieten zu den Weihnachtstagen vorgegarte Gerichte und Menüs zum Abholen an. Sie werden zu Hause nur noch schnell nach Anleitung erwärmt oder fertig gekocht – und machen ordentlich was her. Die MOPO stellt 15 Angebote vor: mit knuspriger Gans und Ente, Fisch vom Sternekoch und veganem Braten.

Festbraten in Hamburg: Gans und Ente zum Abholen

Brechtmanns Bistro

Die vorgegarte Oldenburger Ente (109 Euro für zwei Personen) gibt es mit Fliederbeerkraut, Selleriepüree, Speckrosenkohl und Klößen. Der Nachtisch: zwei Marzipan-Bratäpfel. Die Alternative: eine vakuumierte Gans für vier Personen (279 Euro) mit Beilagen. In 40 bis 60 Minuten fertig gekocht!

Vorbestellung bis 48 Stunden vor Abholung unter www.brechtmann-bistro.de, Abholung am 24., 25. + 26.12. von 9-14 Uhr, Erikastr. 43 (Eppendorf), Tel. (040) 41 30 58 88

Restaurant Stüffel

Ente für zwei Personen (96 Euro) kommt im „Stüffel“ mit Rotkohl, Schwarzwurzel mit Trüffel, Klößen und Soße auf den Teller. Das Essen kann eingeschweißt auch fünf Tage lang im Kühlschrank gelagert werden.

Vorbestellung bis 23.12. Abholung am 23.12. von 13-23 Uhr, Isekai 1 (Eppendorf), Tel. (040) 60 90 20 50, www.restaurantstueffel.de

Papillon Restaurant (im Hotel Engel)

Hier gibt es die vorbereitete Gans (für vier Personen, 199,99 Euro inkl. Flasche Rotwein) oder Ente (79,99 Euro für zwei Personen mit Wein) mit Altländer Apfelsoße, Schmorapfel, Rotkohl und Kartoffelklößchen.

Vorbestellung bis 16.12. unter Tel. (040) 58 44 40. Abholung am 23.12. von 12-15 Uhr. Niendorfer Straße 55-59 (Lokstedt), www.restaurant-papillon.de

Jan Woitas/dpa Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen kommt bei vielen an Weihnachten auf den Tisch. Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen kommt bei vielen an Weihnachten auf den Tisch.

Heimatjuwel

Küchenchef Marcel Görke präsentiert die „Weihnachtsbox“ für zwei Personen (129 Euro) – mit Vorspeise, Entenkeule mit Spitzkohl, Rosenkohl, Brezelknödeln und Preiselbeerjus. Der Nachtisch: Apfelkuchen im Glas.

Vorbestellung bis 17.12. um 18 Uhr unter info@heimatjuwel.de. Abholung am 23.12. von 15-16 Uhr. Stellinger Weg 47 (Eimsbüttel), Tel. (040) 42 10 69 89, www.heimatjuwel.de

Restaurant La Fée

Im „La Fée“ können eine halbe knusprige Ente (32 Euro pro Portion) oder ein Gänsebraten (halbe Brust, halbe Keule, 41 Euro pro Portion) abgeholt werden, mit Soße und Apfelrotkohl. Kartoffelklöße kann man extra bestellen.

Vorbestellung bis 17.12. unter Tel. (040) 18 98 31 66. Abholung am 23.12., 25. oder 26.12. jeweils von 15.30-17 Uhr. Hofweg 50 (Uhlenhorst), www.bistro-lafee.de

The Dining Room (im Fraser Suites Hotel)

Chefkoch Daniel Thompson hat seine Gans und Ente sogar schon für die mittlerweile verstorbene Queen zubereitet! Die Freiland-Ente für zwei Personen kann heiß (75 Euro) oder kalt (65 Euro) abgeholt werden. Ebenso die Gans für vier bis fünf Personen (179/169 Euro). Beilagen sind nicht inklusive.

Bestellung bis 22.12. unter www.thediningroom.de. Abholzeit wird online ausgewählt. Wird auch geliefert! Rödingsmarkt 2 (Altstadt), Tel. (040) 79 72 41 42 25

Dim Sum Haus Peking-Ente to go: Im „Dim Sum Haus“ wird sie traditionell hergestellt und eingeschweißt zum Abholen angeboten. Peking-Ente to go: Im „Dim Sum Haus“ wird sie traditionell hergestellt und eingeschweißt zum Abholen angeboten.

Dim Sum Haus

Hamburgs ältestes China-Restaurant verkauft wieder die „Kochbox“ mit einer fertig gegarten Peking-Ente (70 Euro). Zu Hause muss sie nur noch für 30 Minuten in den Ofen. Auch die Pfannküchlein zum Einrollen der Ente und die Gurken- und Lauchstreifen sind dabei.

Ohne Vorbestellung einfach abholen (solange der Vorrat reicht), Mo-Fr 12-15 Uhr, Sa + So 13-17 Uhr, Kirchenallee 37 (St. Georg), Tel. (040) 28 023 12, www.dimsumhaus.com

Alster Au

Seit rund 20 Jahren bietet das Hotel eine gefüllte Gans (250 Euro für vier Personen) oder eine Bauernente (120 Euro für zwei Personen) mit Soße, Rotkohl, Klößen und Preiselbeer-Äpfeln an.

Vorbestellung bis 19.12. unter www.alsterau.de. Abholzeit wird online gebucht. Duvenstedter Damm 6 (Duvenstedt), Tel. (040) 64 424 00

Wein- und Friesenstube Traditionell mit Rotkohl und Knödeln kommt die Gans in der „Wein- und Friesenstube“ auf den Teller. Traditionell mit Rotkohl und Knödeln kommt die Gans in der „Wein- und Friesenstube“ auf den Teller.

Wein- und Friesenstube

Eine Gans für vier Personen (170-180 Euro) kommt hier mit Rotkohl, Rosenkohl, hausgemachten Klößen und wahlweise Kroketten oder Salzkartoffeln in die Tüte.

Vorbestellung bis 22.12. unter www.friesenstube.hamburg. Abholung am 23.12. von 17-21 Uhr. Am 25.12. von 11-20 Uhr, am 26.12. von 11-18 Uhr. Ochsenwerder Kirchendeich 10 (Ochsenwerder), Tel. (040) 73 741 98

Gasthaus zur Post

Zur halben Oldenburger Ente (33,90 Euro) gibt es Kroketten, einen Kartoffelgrieß-Kloß, Rotkohl, Jus und Preiselbeeren – für danach ein Dessert. „Es ist alles zu 98 Prozent vorbereitet“, verspricht das Küchen-Team.

Vorbestellung bis 18.12. unter Tel. (040) 52 47 92 34, Abholung am 24. und 25.12. von 10.30-12.30 Uhr, Estedeich 88 (Cranz), www.gasthaus-zur-post-cranz.de

Reh-Braten zum Abholen in Hamburg

Henny‘s

Den Rehrücken für zwei Personen (95 Euro) gibt es hier inklusive Kirsch-Soße und Beilagen wie Rotkohl und Gratin. Vorspeisen, Desserts und Weine können extra dazu gekauft werden.

Vorbestellung unter www.hennys-hamburg.de. Abholung am 24., 25. + 26.12. von 11-13 Uhr. Hans-Henny-Jahnn-Weg 1 (Uhlenhorst), Tel. (040) 20 76 99 50

Weihnachts-Festessen in Hamburg: Rind

Küchenfreunde Kraftwerk Doppelte Rinderfilet-Medaillons, in Bio-Qualität und medium gegart: Die gibt es im „Küchenfreunde Kraftwerk“. Doppelte Rinderfilet-Medaillons, in Bio-Qualität und medium gegart: Die gibt es im „Küchenfreunde Kraftwerk“.

Küchenfreunde Kraftwerk

Das Team, das im Kraftwerk regelmäßig Lunch anbietet, bereitet zu Weihnachten doppelte Bio-Rinderfilet-Medaillons (Chateaubriand) mit Rotwein-Soße und Kräuterbutter vor. Dazu kommen Ofengemüse und getrüffeltes Heidekartoffelgratin auf den Teller (95 Euro für zwei Personen).

Vorbestellung bis 20.12. Abholung am 24.12. von 9-12 Uhr. Wird auch geliefert! Leverkusenstraße 54 (Bahrenfeld), Tel. (040) 64 22 66 09, www.kuechenfreunde.net

Hamburg: Fisch für die Festtage zum Abholen

Jellyfish So sieht das Weihnachtsmenü zum Abholen vom Sternekoch aus: Stefan Fäth vom „Jellyfish“ kredenzt Loup de mer in der Salzkruste mit Babyspinat. So sieht das Weihnachtsmenü zum Abholen vom Sternekoch aus: Stefan Fäth vom „Jellyfish“ kredenzt Loup de mer in der Salzkruste mit Babyspinat.

Schmidtchen Restaurant by Jellyfish

Ein Vier-Gang-Menü kann man sich bei Sternekoch Stefan Fäth abholen. Dieses Jahr kredenzt er Gewürzlachs, Maronensuppe, Loup de Mer in der Salzkruste und Glühweinkuchen (79 Euro pro Person).

Vorbestellung unter box@jellyfish-restaurant.de bis 20.12. Abholung am 23.12. von 11-14 Uhr im „Schmidtchen“: Große Bleichen 21 (Neustadt), Tel. (040) 22 65 99 81, www.schmidt-und-schmidtchen.de

Veganes oder Vegetarisches zu Weihnachten in Hamburg

Froindlichst Im veganen Restaurant „Froindlichst“ steht ein Seitanbraten auf der Karte. Im veganen Restaurant „Froindlichst“ steht ein Seitanbraten auf der Karte.

Froindlichst

Veganer kriegen hier einen Seitanbraten mit Soße, Kartoffelklößen und Rotkohl (19,90 Euro pro Person für vier Personen und 21,90 Euro pro Person für zwei Personen). Als Dessert gibt es entweder Tiramisu, „NY Keesekuchen“ oder Schokocreme – ein Glas kostet 5,50 Euro.

Vorbestellung bis 20.12. unter www.froindlichst.com. Abholung am 23.12. um 17 Uhr oder am 24.12. um 10 Uhr. Barmbeker Str. 169 (Winterhude), Tel. (040) 18 13 51 54

Fritzis

Als Vorspeise bietet das „Fritzis“ eine vegane Ceviche vom Bio-Kräuterseitling an. Der Hauptgang: ein veganer Maronenbraten mit Rotkohl, Preiselbeerrahm und Steckrüben. Der Nachtisch, ein Toblerone-Mousse, ist vegetarisch. Das Menü kostet 42 Euro, die Gerichte können auch einzeln bestellt werden.

Vorbestellung bis 18.12. unter www.fritzishamburg.de/shop. Abholung am 23.12. von 17-19 Uhr oder am 24.12. von 12-14 Uhr, Kleine Freiheit 1 (Altona-Altstadt), Tel. 01590 68 170 94