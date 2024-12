Weihnachtsbaum entsorgen: Die Abholtage für alle Hamburger Stadtteile

Alle Jahre wieder fragen sich die Hamburger, wie sie ihren Tannenbaum richtig entsorgen können. Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) bietet auch 2025 eine einfache Lösung: Ab dem 6. Januar beginnt die alljährliche Tannenbaumsammlung.

In jedem Stadtteil wird der Baum in der zweiten und in der dritten Januarwoche an je einem festen Termin abgeholt. Die genauen Termine können online auf der Website der Stadtreinigung eingesehen werden, oder über den praktischen Online-Abfuhrkalender, der automatisch per E-Mail an den Sammeltermin erinnert.

Bäume sollen als Feuerungsmaterial benutzt werden

Damit die Abholung problemlos klappt, sollten die Bäume nicht größer als 2,50 Meter sein und vollständig abgeschmückt werden. Auch Tannenbaumständer aus Holz müssen entfernt werden. Adventskränze werden nicht eingesammelt und sollten über die Restmülltonne entsorgt werden. Wer den Baum schneller loswerden möchte, kann ihn auch kostenlos an einem der Hamburger Recyclinghöfe abgeben.

Die SRH rechnet mit rund 200.000 abgeholten Weihnachtsbäumen, die anschließend in Biomassewerken als Feuerungsmaterial genutzt werden. (mp)