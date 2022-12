Weihnachtszeit heißt für die Deutsche Post vor allem eines: viel Arbeit. Schon jetzt werden enorm viele Pakete verschickt. Wie die Post sich vorbereitet und bis wann die Hamburger die Geschenke für ihre Lieben spätestens auf den Weg bringen müssen? Die MOPO hat nachgefragt.

„Grundsätzlich beginnt bereits in den Sommermonaten unsere Vorbereitung auf die Weihnachtszeit. Wir sind in Hamburg sehr gut vorbereitet.“, sagt ein Postpressesprecher der MOPO. Die Sortierkapazitäten und Fahrzeugflotte seien aufgestockt worden und 4000 zusätzliche Mitarbeitende eingestellt.

Post: „Enorm hohe Paketmengen”

Trotzdem gibt es jetzt schon erste Warnungen an die Händler. Im DHL-Geschäftskundenportal heißt es, aufgrund von „hohen Sendungsmengen“ komme es zu Einschränkungen am Standort. Die Bearbeitung von Paketen verzögere sich um bis zu zwei Tage.

Auch der Postpressesprecher weist darauf hin, dass es derzeit zu „enorm hohen Paketmengen“ kommt. Zusätzlich sei das Vorweihnachtsgeschäft durch die Aktionstage „Black Friday“ und „Cyber Monday“ Ende November gepusht worden.

Weihnachtspost rechtzeitig versenden

„An Spitzentagen sortieren wir im Paketzentrum Allermöhe über 500.000 Pakete in 24 Stunden. Dort arbeiten wir jetzt in drei Schichten im 24/7-Betrieb und schaffen damit maximale Sortierkapazitäten“, so der Sprecher. Bei den enormen Mengen könne es aktuell vorkommen, dass ein Paket mal etwas länger unterwegs sei.

„Unser Leistungsversprechen gilt auch in diesem Jahr: alle Pakete, die bei uns bis zum 20. Dezember eingeliefert werden, können wir noch bis Heiligabend zustellen“, so der Sprecher. Eine Garantie ist das aber nicht. Wer seine Päckchen rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum legen möchte, sollte sie also nicht bis auf den letzten Drücker versenden

. Übrigens: Auch die DHL-Konkurrenz hat Termine für die letztmögliche Einlieferung von Paketen festgelegt, damit sie noch bis Heiligabend ankommen sollen: Bei DPD, Hermes, GLS und UPS ist es der 21. Dezember bis 12 Uhr.